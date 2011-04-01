۱۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

ثبت برج قابوس زمینه جذب گردشگران جهان را فراهم می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی گلستان با اشاره به مراحل ثبت جهانی برج قابوس در یونسکو افزود: ثبت جهانی برج قابوس زمینه گردشگری را در سطح جهانی فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر پجشنبه در بازدید از این برج، با اشاره به حضور بیش از20 قوم در استان گلستان این استان را ایرانی کوچک توصیف کرد که اقوام آن با وحدت در کنار هم زندگی می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان از ورود حدود  چهار میلیون مسافر به استان گلستان در ایام تعطیلات نوروز خبر داد.
 
فعالی گفت:1500 جاذبه گردشگری در استان گلستان وجود دارد که برج قابوس از مهمترین آنهاست.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز نوروز را بازگشت باشکوه‌ترین فصل سال خواند.
 
غلامرضا منتظری افزود: آموزه‌های اسلامی نیز فضایل این جشن زیبا را تایید می‌کند.
 
برج قابوس در سال ۳۷۵ هجری شمسی 1010سال پیش به دستور قابوس حاکم گرگان ساخته شد و همزمان با آن حکیم ابوالقاسم فردوسی ۴۱۱ - ۳۳۰ هجری قمری سرایش کتاب گرانقدر خود شاهنامه را تقریبا همزمان با بنای برج قابوس به اتمام رسانده است.
 
این بنای باشکوه، برج یا گنبد قابوس با 70 متر ارتفاع از سطح زمین بلندترین بنای آجری جهان است .
 
این بنا با آجرهای زرد رنگ و به شکل یک استوانه چند وجهی ساخته شده است.
 
برج در شهر گنبدکاووس قرار دارد و نام شهر هم از این بنا گرفته شده است. نام شهر در اصل گنبد قابوس بوده است.
