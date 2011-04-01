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۱۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

مرکز تحقیقات طب اسلامی در گرگان افتتاح شد

مرکز تحقیقات طب اسلامی در گرگان افتتاح شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مرکز تحقیقات طب اسلامی حضرت امام صادق (ع ) گرگان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس این مرکز عصر پجشنبه در حاشیه این مراسم گفت: هدف از افتتاح این مرکز انجام  آموزش، مشاوره و پژوهش بنیادی و کاربردی در زمینه طب اسلامی است.

علی کریمی گفت: برای  ساماندهی به  پژوهشهای بنیادی و کاربردی در حوزه طب اسلامی که از سال 89 در حوزه علمیه امام صادق (ع) آغاز شده این مرکز راه اندازی شده است.
 
حجت الاسلام طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس به توجه توام طب اسلامی به روح و جسم اشاره کرد.
 
وی گفت: به علت  ارائه درمانهای بدون عوارض، بیماران می توانند با اطمینان  از روشهای طب اسلامی استفاده کنند.
 
کد مطلب 1279570

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