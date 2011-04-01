مرکز تحقیقات طب اسلامی در گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس این مرکز عصر پجشنبه در حاشیه این مراسم گفت: هدف از افتتاح این مرکز انجام آموزش، مشاوره و پژوهش بنیادی و کاربردی در زمینه طب اسلامی است.

علی کریمی گفت: برای ساماندهی به پژوهشهای بنیادی و کاربردی در حوزه طب اسلامی که از سال 89 در حوزه علمیه امام صادق (ع) آغاز شده این مرکز راه اندازی شده است.

حجت الاسلام طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس به توجه توام طب اسلامی به روح و جسم اشاره کرد.

وی گفت: به علت ارائه درمانهای بدون عوارض، بیماران می توانند با اطمینان از روشهای طب اسلامی استفاده کنند.

