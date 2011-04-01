آینده روبن در بایرن مونیخ نامعلوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که شنیده می شود تیم میلان خواستار به خدمت گرفتن آرین روبن است ، این بازیکن در خصوص آینده خود به طور مبهم سخن گفته است.

بر پایه گزارش سایت گل، روبن در پاسخ به این سوال که آیا در فصل نقل و انتقالات تابستانی بایرن را ترک می کند، گفت: نه، می خواهم اینجا بمانم با این حال از گذشته یاد گرفته ام که کسی در خصوص آینده خبر ندارد.

تیم بایرن مونیخ شاید در پایان این فصل از رقابت های بوندس لیگا نتواند جواز حضور در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند و مجبور شود در رقابت های لیگ اروپا به میدان برود.

مهاجم 27 ساله بایرن در این خصوص گفت: همواره گفته ام دوست ندارم در لیگ اروپا بازی کنم و بایرن مونیخ تیمی است که باید در لیگ قهرمانان بازی کند.