خیز تاریخی اقتصادی در سال جهاد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن صفوی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، سال 90 را به لحاظ آماده بودن زیر ساختهای مختلف سال پیشرفت اقتصادی و قرار گرفتن در آستانه جهش تاریخی برای اقتصاد ایران دانست.

وی گفت: این نامگذاری از هر دو بعد ملاحظات داخلی و ملاحظات خارجی کشور دارای اهمیت اساسی است. از بعد داخلی، واقعیت­هایی که مستلزم دگرگونی بنیادین در مبانی و زیرساختهای قانونی، نرم افزاری و سخت افزاری پیشرفت اقتصادی کشور از قبیل قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ، تمرکز زدایی، آمایش سرزمین و برنامه تحول اقتصادی کشور در ابعاد مختلف و محورهای هفتگانه پیشرفت اقتصادی کشور می­باشد، پیشرفت اقتصادی ایران را در آستانه یک جهش تاریخی قرار داده است.

وی افزود: مسئولین کشور در سایه منویات مقام معظم رهبری "مدظله العالی" در سال همت مضاعف و کار مضاعف برنامه­ریزی­های وسیعی در تسهیل مسیر اجرای سیاست­های مورد نیاز تحولات یاد شده به عمل آورده و یکی از مهمترین محورهای تحول اقتصادی کشور را که هدفمندکردن یارانه­ها می­باشد، به قانون تبدیل کرده و با مشارکت و همکاری مردم به نحو مطلوب و با موفقیت اجرا نمودند.

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی در ادامه گفت: مسیر اجرایی سایر ابعاد تحول اقتصادی کشور، در سال 1390 با شدت و حساسیت مضاعفی بایستی تداوم یابد. از بعد خارجی، با عنایت به دشمنی امپریالیسم و نگرانی استکبار و ایادی آن از پیشرفت کشورمان، که به عنوان الگوی بیداری و آزادگی بشریت از یک سو و محوریت آن در منطقه و جهان که مانع اصلی سیطره استکبار بر منابع سایر کشورها بویژه منطقه خاور میانه می­باشد، موجب شده است که دشمنان ملت ما به بهانه­های مختلف اقدام به بسترسازی و زمینه­سازی برای اعمال تحریم­های اقتصادی بر علیه کشورمان نموده و نهایت تلاش خود را بکار برده­اند تا بر روند پیشرفت کشور ضربه بزنند.

وی در این خصوص افزود: ضرورت دارد تا آحاد ملت شریف ایران اسلامی دست در دست هم با وحدت کلمه، به عنوان بازوهای پرتوان مسئولین نظام بویژه قوه مجریه و خدمتگزاران خود، از یک سو در مقابل توطئه­های دشمنان با بیداری و هوشیاری بایستند و از سوی دیگر، در عرصه کار و تلاش و افزایش بازدهی اقتصادی و بهره وری کارها و امور مربوطه ، لحظه­ای درنگ نکنند.

صفوی با اشاره به اهمیت راهبردی نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی افزود: مقام معظم رهبری"مدظله العالی" با تدبیر، هوشیاری و احاطه بر تمامی مسائل راهبردی کشور، به شایستگی ، سال جدید را سال جهاد اقتصادی نامگذاری نمودند. جهاد اقتصادی زیبنده­ترین نامی است که برای سال 1390 بایستی بکار برد، چرا که مسائل راهبردی کشور در ابعاد داخلی و خارجی، از جمله امور یاد شده، تلاش­هایی فراتر از یک مجموعه تلاش و کار طبیعی را می­طلبد و واژه جهاد، که ناظر بر بسیج تمام منابع کشور و جهد و کوشش مضاعف و مستمر و بهره­گیری حداکثری از ظرفیتهای سرشار انسانی، طبیعی و مادی می­باشد، نکته کلیدی این نامگذاری است.

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی در پایان گفت: تحقق جهاد اقتصادی و منتفع شدن کشور از برکات آن، مستقیما متوجه همدلی و همراهی تنگاتنگ مردم و مسئولین کشور می باشد و انشاء الله مردم و مسئولان کشور با حماسه سازی و رقم­زدن یک جهاد همه جانبه اقتصادی، در راستای فرمایشات و رهمنودهای راهبردی مقام عظمای ولایت، همچون گذشته برگ زرین­ دیگری بر تاریخ این مرز و بوم افزوده و ضمن خنثی­سازی توطئه های دشمنان، روند پیشرفت اقتصادی کشور را در همه ابعاد، با سرعت بیشتر تداوم بخشیده و بدین ترتیب آهنگ پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را برای سالهای آینده، پرشتاب تر و سهل­تر خواهند کرد.