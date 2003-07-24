پاول خواستار مبارزه فلسطينيان با تروريسم شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كالين پاول پس از گفتگو با شالوم اظهار داشت: اكنون زمان آن فرا رسيده كه فلسطينيان با انتخاب يك استراتژي مشخص و دقيق به مبارزه با تروريسم پرداخته و اين مسئله را حل كنند.

بر اساس مفاد بيانيه آتش بس گروههاي فلسطيني قرار بود اسراييل تمام زندانيان عرب و فلسطيني را آزاد كند، اما تا به حال از اجراي آن سر باز زده است. فلسطينيان خواستار آزادي حدود شش هزارزنداني فلسطيني هستند.

محمودعباس نخست وزير دولت خودگردان براي ديدار و گفتگو با مقامات آمريكايي در اين كشور بسرمي برد. آريل شارون نخست وزير رژيم اسرائيل نيز قرار است به آمريكا سفر كند. پيش از اين اعلام شده بود كه محور گفتگوهاي بوش و شارون طرح صلح موسوم به نقشه راه خواهد بود .

طرح نقشه راه توسط كميته چهارجانبه مركب از نمايندگان آمريكا ، اروپا، سازمان ملل و روسيه براي برقراري صلح ميان فلسطينيان و اسرائيلي ها تهيه شده است.



