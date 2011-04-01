به گزارش خبرنگار مهر، سالن‌های تئاتر در سال 90 بعد از دو هفته تعطیلی در ایام تعطیلات نوروز فعالیت خود را از نیمه دوم فروردین از سر می‌گیرند. این در حالی است که سالن‌های تئاتر در روزهای پایانی سال 89 و با پایان بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر میزبان آثاری بودند که قرار است در بهار سال 90 به اجراهای خود ادامه دهند.



از این رو مجموعه تئاتر شهر به عنوان اصلی‌ترین مجموعه تئاتری ایران فعالیت خود را از سر می‌گیرد. البته سالن اصلی مجموعه از هفتم فروردین و همزمان با جشن جهانی نوروز میزبان نمایش "نصرت خانم، مادرم و نوروز" نوشته و کارگردانی امیر دژاکام است که ساعت 19 به صحنه می‌رود.



اما در سالن‌های دیگر مجموعه نمایش‌هایی که در اسفندماه 89 اجرای عمومی خود را آغاز کردند به کار خود ادامه می‌دهند. سالن قشقایی مجموعه میزبان نمایش "ابرهای پشت حنجره" رضا گوران است. این نمایش که در سال 89 جوایز بهترین نمایشنامه و طراحی صحنه بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را از آن خود کرد و در جذب مخاطب موفق بود در بهار 90 به اجرای عمومی خود ادامه می‌دهد.



در این نمایش مهدی پاکدل، بهنوش طباطبایی، شهرام حقیقت دوست، کاوه قائمی و ندا مقصودی به ایفای نقش می‌پردازند. در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر هم نمایش "فاوست" به کارگردانی حمیدرضا نعیمی به اجرای عمومی خود ادامه می‌دهد. این نمایش که جدیدترین اثر گروه تئاتر "شایا" است با حضور بازیگرانی چون ایوب آقاخانی، خسرو شهراز، فروغ قجابگلی و نعیمی به صحنه می‌رود.



سالن سایه هم در اسفندماه سال 89 پذیرای نمایش "تماشاچی محکوم به اعدام" روح‌الله جعفری بود که با حضور بازیگرانی چون فرزین صابونی، سیروس همتی، هدا ناصح، مجید رحمتی و طوفان مهردادیان به صحنه رفت. این نمایش در سال جاری هم در سالن سایه به اجرای عمومی خود ادامه می‌دهد.



کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر هم از نیمه دوم فروردین 90 با نمایش "خطر مجسمه عبید جدی است" مریم کاظمی فعالیت خود را از سر می‌گیرد. این نمایش که نوشته عزت‌الله مهرآوران است در سال جاری نیز به اجرای عمومی خود ادامه می‌دهد.



تماشاخانه ایرانشهر هم به عنوان یکی دیگر از مجموعه‌های مهم تئاتر حرفه‌ای ایران در بهار سال 90 با آثار هنرمندانی چون داریوش مهرجویی، حسن معجونی و رضا ثروتی به کار خود ادامه می‌دهد. سالن شماره یک ایرانشهر همچون اسفندماه سال 89 با میزبانی نمایش "عجایب المخلوقات" رضا ثروتی و "دایی وانیا" حسن معجونی به فعالیت خود در سال 90 ادامه می‌دهد.



در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر هم نمایش‌های "مرغ دریایی" حسن معجونی و "درس" داریوش مهرجویی به صحنه می‌روند و اجرای عمومی خود را ادامه می‌دهند. نمایش "عجایب‌ المخلوقات" جایزه ویژه هیئت داوران بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را از آن خود کرد.



نمایش‌های "دایی وانیا" و "مرغ دریایی" نیز جدیدترین آثار گروه تئاتر "لیو" هستند. نمایش "درس" هم با حضور امیر جعفری، طناز طباطبایی و نادر سلیمانی اثری است که مهرجویی به عنوان کارگردان با سابقه و تأثیرگذار سینمای ایران با آن به صحنه تئاتر آمده است.



تالار هنر هم به عنوان خواستگاه تئاتر کودک و نوجوان در کنار سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر سالنی بود که از هفت فروردین‌ماه سال 90 با میزبانی نمایش "قصه بخت" داود فتحعلی‌بیگی و همزمان با دومین جشن جهانی نوروز فعالیت خود را آغاز کرد. این نمایش به شیوه خم‌بازی از شیوه‌های کهن عروسکی ایران اجرا می‌شود.