۱۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

۳۵درصد مسافران نوروزی به مازندران سفر کردند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت: 35 درصد مسافران نوروزی به مازندران سفر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح جمعه در بازدید از ستاد تسهیلات سفر ساری، با بیان اینکه در حوزه گردشگری یک استراتژی هماهنگ باید وجود داشته باشد، بیان داشت: تلاش همه مسئولان استان بر آن است که خدمتگزار خوبی برای گردشگران باشند.

وی با اشاره به ورود بیش از ۱۰ میلیون گردشگر نوروزی به مازندران گفت ۳۵ :درصد مسافران نوروزی در سطح کشور به مازندران سفر کرده‌اند.

جانشین رئیس ستاد تسهیلات سفر مازندران با بیان اینکه مازندران استانی ویژه با ظرفیت‌های خاص است، ادامه داد: مازندران در بخش اسکان مسافران نوروزی رتبه نخست و در بخش ورود مسافران نوروزی رتبه دوم را در سطح کشور دارد.

ابراهیمی با بیان اینکه کلمه جهاد بار معنوی و ارزشی دارد، گفت: در دهه چهارم انقلاب، جهاد اقتصادی در پرتو همت مضاعف و کار مضاعف است.

وی با تاکید بر اجرای فرامین مقام معظم رهبری در سال جدید گفت: جهاد اقتصادی برگرفته از نگاه دینی و ارزشی ما است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: مردم مازندران در فرهیختگی، دیانت، تشییع و حضور در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نقش بارز و ارزنده‌ای دارند.

ابراهیمی همچنین درجریان بازدیداز مراکزاقامتی وخدماتی شهرستان میاندورود با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم تاانتظارات گردشگران را برآورده کنیم، اظهار داشت: اسکان مسافران نوروزی درهتل ها جدید تاسیس و مدارس ظرفیت‌های جدیدی را برای اقامت گردشگران ایجاد کرده است.

ابراهیمی بیان داشت: طرح سالم‌سازی دریا از اول خرداد ماه آغاز و تا ابتدای ماه مبارک رمضان به اتمام خواهد رسید.
وی با بیان اینکه روز طبیعت مسافران زیادی به مازندران سفر می‌کنند، گفت: امیدواریم مسافران و شهروندان مازندران نظافت و پاکیزگی محیط زیست را رعایت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با تقدیر از ستاد تسهیلات سفر مازندران و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان گفت: باید برای طرح سالم‌سازی دریا برنامه‌ریزی کنیم.

ابراهیمی با تشکر از پرسنل نیروی انتظامی گفت: فرماندهی وپرسنل انتظامی مازندران در برقراری امنیت و کنترل تردد و ترافیک وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی مازندران پرتلاش عمل کرده اند.

وی در پایان افزود: در نوروز امسال موارد غیراخلاقی در استان کمرنگ شده است ضمن اینکه گردشگران نیز اصول اخلاقی را رعایت کردند.

