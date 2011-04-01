تماسهای محرمانه برای فرار قذافی به زیمبابوه یا ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، این تماسهای فوق العاده محرمانه که در روزهای اخیر بر حجم آنها افزوده شده است بر لزوم خروج امن قذافی از لیبی به مقصد کشور آفریقایی زیمبابوه یا ونزوئلا در آمریکای جنوبی تاکید دارد.

بر این اساس، برخی از مقامات سابق لیبی (نزدیک به قذافی) در این روزها در گفتگو با مقامات آمریکایی راههای خروج وی از کشور را بررسی کرده اند.

الشرق الاوسط در ادامه می نویسد: به نظر می رسد توافق درباره خروج قذافی به مراحل نهایی خود رسیده است به ویژه آنکه در این روزها شرایط امنیتی در تمامی شهرهای لیبی شکننده شده و از لحاظ خدماتی نیز این شهرها کمبودهای جدی احساس می کنند.

بر این اساس، با توجه تنگ تر شدن دایره محاصره رژیم قذافی از سوی جامعه بین المللی، نزدیکان و انقلابیون در این کشور وی در روزهای آتی تنها دو راه پیش رو دارد. نخست اینکه با پیشنهاد خروج امن از لیبی موافقت کند و دوم اینکه لیبی را در پی تداوم جنگ به نابودی بکشاند.