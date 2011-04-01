۱۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

در ادامه توسعه طلبی خود؛

رژیم صهیونیستی جزیره مصنوعی در نزدیکی غزه می سازد

رژیم صهیونیستی در ادامه توسعه طلبی خود برنامه ایجاد یک جزیره مصنوعی در سواحل نزدیک نوار غزه را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع صهیونیستی از بررسی طرح ایجاد جزیره ای مصنوعی در نزدیکی غزه توسط وزارت حمل و نقل این رژیم خبر می دهند.

این طرح شامل ایجاد منطقه ای به وسعت 8 کیلومتر مربع و شامل بندر، فرودگاه، هتل و مرکز گردشگری خواهد بود که توسط پلی 4 کیلومتری به ساحل مرتبط می شود.
 
طرح مذکور هزینه ای بالغ بر 5 تا 10 میلیارد دلار داشته و اتمام آن بین 6 تا 10 سال به طول می انجامد. بر این اساس "بنامین نتانیاهو" نخست وزیر و "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی از جمله حامیان این طرح هستند.
 
منابع اسرائیلی مدعی اند تل آویو قصد دارد کنترل این پروژه را به تشکیلات خودگردان واگذار کند با این حال تامین امنیت این منطقه بعهده نیروهای بین المللی از جمله نظامیان ناتو خواهد بود.
 
گفتنی است نوار غزه از زمان کنترل آن توسط حماس تحت محاصره شدید اقتصادی صهیونیستها قرار داشته و ساکنان فلسطینی آن از داشتن کمترین امکانات رفاهی محروم هستند.
کد مطلب 1279626

