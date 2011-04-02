"ارتباط خانوادگی" در انتظار پروانه نمایش

نادر مقدس به خبرنگار مهر گفت: درخواست دریافت پروانه نمایش برای فیلم سینمایی "ارتباط خانوادگی" داده‌ایم، با دریافت پروانه نمایش برای اکران عمومی برنامه‌ریزی می‌کنیم، نسخه اکران عمومی تفاوتی با فیلمی که در جشنواره روی پرده رفت ندارد. احتمال دارد پخش تهران فیلم را خود بر عهده بگیرم.

زهرا ابراهیمی و علی نصیریان در نمایی از "ارتباط خانوادگی"

فیلمنامه این فیلم را افسانه منادی نوشته و داستان طلعت و کمال زوج سالخورده‌ای را روایت می‌کند که برای حلالیت گرفتن از فرزندانشان به تهران می‌روند. علی نصیریان، زهرا ابراهیمی، بهروز بقایی، طوفان مهردادیان، شیرین بینا، آزاده شمس، آزیتا ترکاشوند، ژوبین مقدس، بهناز سلیمانی و دو بازیگر ژاپنی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از فریدون شیردل فیلمبردار، ناصر مقدس مدیر تولید، حسین نقوی صدابردار، انوشه منادی برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان، امیر ترابی طراح چهره پردازی، مهدی حیدری دستیار دوم کارگردان، مریم احمدی منشی صحنه ، سعید صالحی مدیر تدارکات، افسانه منادی نویسنده و مجری طرح.



"ارتباط خانوادگی" در گروه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مرکز سیمافیلم ساخته می‌شود.