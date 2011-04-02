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۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

کرزای:

آمریکاییها برای سرگرمی پیر و جوان و کودک ما را می کشند

آمریکاییها برای سرگرمی پیر و جوان و کودک ما را می کشند

رئیس جمهوری افغانستان با محکوم کردن جنایات نظامیان آمریکایی در این کشور اقدام آنها را تکان دهنده و تاسف بار خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "حامد کرزای" با اشاره به تصاویر جنایات آمریکاییها در افغانستان که به تازگی منتشر شده گفت: آنها برای سرگرمی جوانان ما را می کشند، پیران را می کشند و می خواهند فرزندان ما را هم بکشند.

وی در ادامه اظهارات تندی که در کابل ایراد کرد افزود: این اقدام تکان دهنده و تاسف بار بوده و توهین آمیز است. این نخستین واکنش رئیس جمهوری افغانستان به انتشار تصاویر کشتار غیرنظامیان افغان توسط آمریکاییها در برخی رسانه ها از جمله هفته نامه آلمانی اشپیگل است.

گزارشها همچنین از ادامه دادگاه رسیدگی به جنایات نظامیان آمریکایی در واشنگتن حکایت دارد. بر این اساس "جرمی مورلاک" یکی از این نظامیان است که به اتهام قتل غیرنظامیان افغان به 24 سال زندان محکوم شده است.
 
وی اعتراف کرده که به همراه 4 تن دیگر از همقطاران خود جوخه مرگ تشکیل داده و به شکار افراد بومی افغان می رفته اند. دستگاه قضایی آمریکا بدلیل همکاری این نظامی با دادگاه و لو دادن همدستانش، در مجازات حبس ابد وی تخفیف قائل شده است.
 
طبق اعترافات مورلاک این نظامیان آمریکایی پس از کشتار غیرنظامیان افغان دست و پای آنها را جدا کرده و بعنوان نشان پیروزی با خود می بردند. آنها مدعی بودند که این اقدامات را در دفاع از خود انجام داده اند.
 
گفتنی است هر چند ارتش آمریکا بدلیل چنین جنایاتی از مردم افغانستان عذرخواهی کرده اما این اقدام نتوانسته از خشم افغانها بکاهد.
کد مطلب 1279636

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