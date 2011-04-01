جشنواره منطقه ای بازیهای بومی و محلی در مریوان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج در سنندج، صبح جمعه با حضور رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل تربیت بدنی استان، امام جمعه مریوان، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم جشنواره منطقه ای بازی های بومی و محلی در روستای برده رشه از توابع شهرستان مریوان آغاز شد.

رئیس هیئت بازی های روستایی و عشایری استان کردستان در مراسم افتتاحیه این جشنواره اظهار داشت: جشنواره بازی های بومی و محلی منطقه ای با حضور چهار استان کشور و تیمی مهمان از سلیمانیه عراق و به مناسبت گرامیداشت ایام نوروز و روز جمهوری اسلامی برگزار می شود.

هادی کاظمی بیان داشت: در این جشنواره تیم های ورزشی از استان های مرکزی، لرستان، ایلام، کردستان و تیمی منتخب از ورزشکاران استان سلیمانیه عراق به مدت یک روز و به صورت دوره ای با هم به رقابت می پردازند و در پایان از تیم های برتر هر رشته تقدیر می شود.

وی عنوان کرد: در این جشنواره بیش از 120 ورزشکار حضور دارند و در رشته های مختلف ورزشی از جمله رقص محلی، طناب کشی و زوران با هم به رقابت می پردازند که در پایان تیم های برتر نیز راهی مسابقات کشوری خواهند شد

رئیس هیئت ورزشهای روستایی و عشایری استان کردستان در پایان گفت: جشنواره بازی های بومی و محلی در شهرستان مریوان در راستای حفظ و احیای سنت‌ های قدیمی و ورزش ‌های فراموش شده مرسوم در بین استان های غرب کشور و ترویج آن در بین نوجوانان برگزار می شود.

اجرایی برنامه های فرهنگی و هنری به ویژه موسیقی محلی و کردی به صورت زنده از دیگر بخش های این جشنواره ورزشی به شمار می رود.