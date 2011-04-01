تحلیلی بر دروغ سیزده مهره کویتی

تقریبا یک سال پیش بود که موج ادعاهای سریالی و نخ نما شده مقامات جوان حاشیه خلیج فارس علیه ایران از امارات گرفته تا کویت مطرح شد؛ یکی ادعای مالکیت جزیره ایرانی را می کرد و دیگری ادعای کشف شبکه جاسوسی ایرانی در کشور خود.

در آن زمان نیز تحلیلگران سیاسی بر پوچی این ادعاها تاکید داشتند. موضع مقامات کویتی نیز تنها چند روز پس از اتهام وارده به ایران در زمینه فعالیت شبکه جاسوسی منتسب به ایران در این کشور به طور کلی برگشت تا بار دیگر دروغین بودن این اتهامات اثبات شود.



حال با گذشت قریب به یک سال از آن اتهامات امروز بار دیگر اتهاماتی از همان جنس مطرح می شود. نوع اتهامات با گذشته فرقی نکرده است. بازوهای رسانه ای هم در جهت انتشار این ادعاها همان رسانه های قبلی هستند. حتی گفتگوی مقامات کویتی در هنگام وارد کردن این اتهامات تغییری نکرده است.



باز هم سخن از شبکه جاسوسی ادعایی وابسته به ایران است. رسانه ها هم که شامل روزنامه های کویتی الرای، القبس و الجریده کویت تا روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط و شبکه خبری العربیه می شوند که شاید در این روزها در برابر موج سهمگین قیام مردم جهان عرب تاب و تحمل نیاورده و در صدد ایجاد موجی دیگر هستند که در آن منافع خود را تامین شده ببینند. موجی مرده که همواره در سالهای اخیر در ایجاد آن شکست خورده اند.





باز هم "محمد الصباح " وزیر خارجه کویت به میدان آمده و امروز در گفتگو با روزنامه الجریده با اشاره به شبکه جاسوسی مورد ادعای خود می گوید: "مجدی الظفیری" سفیر کویت در تهران را فراخوانده ایم و می خواهیم تعدادی از دیپلماتهای ایرانی را نیز اخراج کنیم.



وی با تاکید بر این ادعا که این شبکه جاسوسی به سپاه پاسداران ایران مرتبط است از تشکیل یگان بحران در وزارت خارجه برای برخورد با این موضوع خبر داد. این مقام کویتی حکم دستگاه قضایی این کشور درباره فعالیتهای اخیر جاسوسی قابل اتکا دانست و ادعا کرد: توطئه ای مخرب بخش سیاسی، اقتصادی و نظامی کویت را تهدید می کند و از مقامات تهران می خواهیم این حکم قضایی را جدی بگیرند.



دادستانی جنایی کویت دو روز پیش با اشاره به یک پرونده جاسوسی از صدور حکم اعدام یک شهروند کویتی و دو ایرانی به علاوه حبس ابد برای یک ایرانی دیگر و یک تبعه سوریه خبر داده بود. این در حالی است که وزارت امورخارجه ایران روز گذشته ادعای کشف شبکه جاسوسی ایرانی در کویت را تکذیب کرد و آن را کاملا بی اساس دانست.



بر این اساس در پی ادعای مقامات قضایی کویت مبنی بر آنچه که به عنوان کشف شبکه جاسوسی ایرانی خوانده شده است، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان این ادعاها را کذب و بی اساس خواند. این مقام آگاه تاکید کرد: این موضوع هیچ گونه ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران و یا اعضای سفارت کشورمان نداشته و انتساب چنین ادعایی به ایران از سوی دستگاه قضایی کویت غیر مسئولانه است.

وی افزود: به هنگام طرح ادعای کشف این شبکه در سال گذشته نیز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شدیداً اعتراض کرد و متعاقباً مسئولان کویتی هرگونه ارتباط موضوع را با ایران تکذیب کردند. به گفته این مقام آگاه طرح مجدد این موضوع پس از گذشت یک سال سوال برانگیز بوده و متضمن اهداف خاصی می باشد.



اما حال این سوال مطرح می شود که چرا مهره کویتی (دست نشانده آمریکا) این برهه نوروزی را برای سیاه بازی خود انتخاب کرده است؟ نگاهی به تحولات این روزها در جهان عرب پاسخ دادن به این سوال را ساده تر می کند.



زیاد دور نمی رویم؛ در همین روزنامه الجریده کویت خبری بالاتر از خبر مربوط به شبکه جاسوسی نقش بسته است که عمق بحران سیاسی در کویت را به خوبی نشان می دهد. خبر از این قرار است که در پی استعفای سریالی برخی از مقاماتی اصلی دولت کویت در نشست امروز هیئت عالی وزیران درباره ادامه کار دولت تصمیم گیری می شود.



بر این اساس در پی استیضاح چند تن از وزیران در پارلمان کویت، مقامات دولتی تحمل خود را در این مسئله از دست داده اند و با هدف فرار از پاسخگویی در صدد اعلام استعفای دولت هستند. جالب آنکه در بین اسامی وزیرانی که احتمال استعفای آنها به طور جدی مطرح شده علاوه بر "احمد الفهد" وزیر توسعه و مسکن و "احمد عبدالله" وزیر امور رسانه کویت، نام "محمد الصباح" وزیرخارجه کویت که اتهامات اخیر علیه ایران از زبان وی مطرح شده است دیده می شود.



به واقع سران حکومتی کویت هم اکنون در پی مشاهده برخی اعتراضات مردمی در ادامه موج قیام جهان عرب و لزوم پاسخگویی در برابر اعضای پارلمان در وضعیتی بحرانی قرار گرفته اند که از هر گونه راه گریزی بر فرار از آن استقبال کنند.



در اینجا دیوار همسایه (ایران) را کوتاه دیده و با فرار به جلو پرونده ای نخ نما شده را زنده می کنند. پرونده ای که علاوه از دست دادن برد و بازده خارجی خود دیگر نمی تواند حتی بازخوردی مثبت در داخل کویت برای کاخ نشینان حاشیه خلیج فارس در بر داشته باشد.



به نظر می رسد باز کردن پرونده نخ نمای جاسوسی از سوی کویت بی ارتباط با وقایع اخیر در عربستان سعودی و بحرین نیز نباشد. جایی که مردم علیه رژیم های وابسته به غرب، خودکامه و فاسد قیام کرده اند تا نظامی جدید را بنیان نهند. نگاه آرمانی اقشار مختلف مردمی به روی کار آمدن نظامی اسلامی که در آن وابستگی به غرب معنایی نداشته باشد شاید مقامات نگران حاشیه نشین خلیج فارس به این فکر انداخته تا بار دیگر در صدد تخریب الگو و نماد اصلی این نظام که از سه دهه قبل در ایران بنیان نهاده شد، بر آیند. نظامی که با به چالش کشیدن قدرتهای شرق و غرب زلزله ای قوی در خاورمیانه ایجاد که پس لرزه های آن پس از گذشت بیش از سه دهه در تونس، مصر، لیبی، عربستان، یمن و بحرین گریبان حاکمان فاسد و خودکامه را به سختی فشرده است.



حال برای تخریب این مدل باید کاری کنند که نمود آن را می توان در اتهامات اخیر مهره کویتی مشاهده کرد. البته تجربه سالهای اخیر به خوبی ثابت کرده است که این ترفند حاکمان عرب حتی برای ملت خودشان نیز رو شده و آنان از تداوم اقدامات این چنینی طرفی نخواهند بست.