ایران در 27 کشور جهان پروژه صنعتی در حال اجرا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خادم المله با بیان این مطلب افزود: بیش از 125 پروژه صنعتی ومعدنی به ارزش 5/3 میلیارد دلارو عمدتا توسط شرکتهای بخش خصوصی ایران در کشورهای مختلف جهان در حال اجرا است.

وی گفت: این امر نشان از توان بالای شرکتهای صنعتی ایران در عرصه های بین الملل می باشد که با حمایت های بیشتر، این ظرفیت قابل افزایش است.

خادم المله تصریح کرد: وزارت صنایع و معادن با الهام از برنامه پنجم توسعه کشور ، برنامه جامعی را برای حضور در بازار های جهانی بر اساس برنامه پنجم ، در سال 1390 تهیه کرده است.

قائم مقام وزیر صنایع ومعادن در امور بین الملل گفت: اگر الزامات آن تهیه شود ما نه تنها به اهداف پیش بینی شده دست خواهیم یافت بلکه از برنامه نیزپیشی خواهیم گرفت .

وی اظهارداشت: ایجاد زیر ساختهای صادراتی ، ‌اصلاح قوانین ، روان سازی صادرات ، تامین منابع مالی پروژه ها و توجه به بخش خصوصی از مهمترین الزاماتی است که در سال 1390 در دستور کار بین الملل وزارت صنایع و معادن قرار دارد.