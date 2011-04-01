۱۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

استراتژی بخش معدن تدوین شد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن از اتمام کار تدوین استراتژی بخش معدن خبر داد و گفت: این استراتژی به زودی توسط گروه تدوین گر استراتژی برای تائید نهایی به معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری با اشاره به بحث بازرسی از معادن ، گفت: هم اکنون بازرسی از معادن با توجه به اهداف برنامه پنجم تخصصی تر و کاملتر شده و در مسیر تحقق اهداف برنامه پنجم هدایت خواهد شد.

وی افزود: با همکاری معاونت راهبردی ریاست جمهوری یک سند راهبردی برای مدیریت صحیح بازرسی از معادن تدوین شده است که تاکنون اهداف این سند راهبردی در بخش های استخراج و اکتشاف دنبال می شده اما از ابتدای امسال در بخش فراوری معدنی نیز اهداف این سند مد نظر قرار می گیرد.

معاون وزیر صنایع و معادن گفت: هم اکنون چهار هزار نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن که صلاحیت علمی و فنی آنها تایید شده است در حال بازرسی از معادن هستند.

جعفری افزود: این بازرسی ها برای استفاده بهینه از ذخایر معدنی ، بهره برداری صحیح از معادن، رعایت اصول ایمنی و فنی، پرداخت دقیق حقوق دولتی معادن و محاسبه برداشت واقعی از معادن صورت می گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون معادن اشاره کرد و گفت: با تصویب این قانون شرایط مناسبی برای حضور فعالتر بخش خصوصی فراهم شده است و شفافیت در واگذاری ها و نوع واگذاری معادن به بخش خصوصی نیز بهتر شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه 65 درصد حقوق دولتی دریافتی از معادن در بخش معدن و صنایع معدنی و به ویژه توسعه اکتشاف ، نوسازی و تجهیز معادن هزینه خواهد شد، افزود: بخش دیگری از این حقوق به بازسازی و احیا محل تخریب معادن ،کمک به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و همچنین تکمیل زیرساخت روستاهای اطراف اختصاص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه وجود بیش از 5500 معدن و 20 هزار واحد صنایع معدنی، ایران را به یکی از کشورهای معدنی مهم در خاورمیانه و حتی در سطح جهان تبدیل کرده است، افزود: سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی بالغ بر 5 درصد است و افزون بر این، حدود 30 درصد از سرمایه گذاری داخلی و بیش از 32 درصد از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به بخش معادن و صنایع معدنی است که رتبه اول در این بخش را دارا است.

وی ادامه داد: تعداد معادن کشور از 3692 معدن در سال 1383 به 5500 معدن در سال جاری رسیده است و میزان استخراج معادن از 156 میلیون تن در سال 1383 به بیش از 280 میلیون تن در سال 89 رسیده است، همچنین تولید سیمان کشور، از 2/32 میلیون تن در سال 1384 به 60 میلیون تن در سال 89 رسید و هم اکنون ظرفیت تولید سیمان کشور به بیش از 72 میلیون تن رسیده که باعث شده رتبه اول این صنعت را در خاورمیانه و رتبه ششم دنیا را در اختیار داشته باشیم.

جعفری گفت: این آمار بیانگر اتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه فعالیت های معدنی و اکتشاف مواد معدنی با تنوع مختلف و بهره برداری آنها است و با حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری های انجام شده در طول سالهای گذشته و ایجاد زمینه حضور این سرمایه گذاری در رابطه با بهره مندی از ذخایر معدنی با تنوع لازم در توسعه اقتصادی کشور بوده است.

