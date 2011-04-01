به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش محبی‌نیا با تأکید بر اینکه مجلس روز دوشنبه (15 فروردین) تشکیل جلسه می‌دهد ادامه داد: در پی تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه سال جدید سال جهاد اقتصادی است، مجلس شورای اسلامی در نظر دارد در این باره با طرحی دو فوریتی ابعاد جهاد اقتصادی را به صورت قانون به دستگاه مجریه ابلاغ کند.

نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین ‌دژ افزود: همچنین احتمال دارد قوه مقننه تصمیمی اتخاذ کند تا وظایف کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس افزایش یابد و رسیدگی به موضوع جهاد اقتصادی را زیر نظر بگیرد.



به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس، دستگاه قانونگذاری کشور، هفته آینده ادامه رسیدگی به طرح حمایت از سازمانهای مردم نهاد، قانون نفت و گاز واصله از کمیسیون انرژی و چند قانون اعاده شده از شورای نگهبان را در دستورکار خود داشته باشد.



عضو کمیسیون اقتصادی گفت: قانون تملک و تفکیک شهرداریها و اصلاحیه تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان برای رفع ایرادهای قانونی و شرعی به مجلس اعاده شده است.



عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: همچنین در دستور کار مجلس در اولین هفته کاری پس از تعطیلات نوروزی، سوال از وزیر نیز دیده شده است.