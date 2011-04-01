رمز موفقیت نظام جمهوری اسلامی رهبری خردمند و تبعیت از قانون است

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان شاخص های نظام جمهوری اسلامی گفت: جمهوری اسلامی به معنای حضور مردم در صحنه است و یکی از مهمترین شاخص های این نظام مردم سالاری دینی، عدالت، امنیت، استکبارستیزی و رفاه برای مردم است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و کشورهای مسلمان اظهار داشت: مردم مسلمان منطقه با الگوبرداری از نظام جمهوری اسلامی پس از 33 سال زیر نظر داشتن این نظام، امروز به دنبال تشکیل چنین نظامی در کشورهای خود هستند چرا که حرکت نظام جمهوری اسلامی برپایه ارزش های الهی بوده است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: مردم کشورهای منطقه به دنبال حاکمانی خدمتگزارند نه افرادی مستبد و زورگو و به همین دلیل با الگوبرداری از نظام ایران به دنبال مردمسالاری دینی هستند.

وی در بیان اینکه چرا امام راحل تاکید داشتند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد تصریح کرد: چرا که جمهوریت خود برخاسته از دین اسلام است و امام می فرمودند نباید از غربی ها الگو گرفت به دلیل آنکه دین اسلام تمامی آنچه که ما می خواهیم را دارد.

کوثری ادامه داد: بر این اساس امام تاکید می کردند باید الگوی جمهوری اسلامی را به همه دنیا ارائه کنیم و در آن زمان نیز تاکید کردند نباید کلمه ای همچون جمهوری اسلامی دموکراتیک و یا سوسیالیستی به عنوان این نظام افزوده شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیان این موضوع که برخی سال گذشته به دنبال جمهوریت بدون اسلامیت و یا جمهوری ایرانی بودند گفت: این موضوع همواره خواست استکبار جهانی بوده که از طریق عوامل داخلی دنبال می شده است.

وی موفقیت نظام جمهوری اسلامی را به دلیل عملکرد خوب مسئولان نظام براساس قانون اساسی و رهبری بسیار باهوش، خردمندو احترام به مردم و حضور همیشه در صحنه مردم عنوان کرد.

کوثری همچنین خدمتگزاری مسئولان به مردم را از دیگر دلایل موفقیت این نظام عنوان کرد وافزود: این موضوع موجب عزت و سرفرازی نظام شده است.