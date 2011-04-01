فدراسیون فوتبال بوسنی تا اطلاع ثانوی محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال بوسنی و هرزگوین به دلیل اداره شدن توسط سه رئیس از سه ملیت بوسنیایی، صرب و کروات، از امروز اول آوریل تا اطلاع ثانوی از سوی فیفا به حالت تعلیق درآمده است .



بر پایه گزارش سایت یوفا، فدراسیون فوتبال بوسنی و هرزگوین به دلیل جنگ های داخلی سال های 1992 تا 1995 توسط سه رئیس اداره می شود.

مجمع عمومی انتخابات فدراسیون فوتبال بوسنی و هرزگوین در تاریخ 29 مارس در سارایوو برگزار شد اما تنها 22 عضو از 54 عضو این فدراسیون در انتخابات شرکت کردند. متعاقبا عضویت فدراسیون فوتبال بوسنی در اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا، تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمد.

فیفا و یوفا از این بابت عمیقا ابراز تاسف کرده اند اما بزودی طی جلسه ای با مسئولان فدراسیون فوتبال بوسنی دیدار خواهند کرد تا با رفع مشکلات موجود، این فدراسیون هرچه سریع تر به خانواده فوتبال بازگردد.