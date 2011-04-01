انقلابیبون کشورهای اسلامی با الهام از نظام ایران به دنبال اسلامخواهی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرارسیدن 12 فروردین سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده است: 12 فروردین یکی از روزهای تاریخی و مهم ایران اسلامی است که در این روز با اکثریت قاطع آرای مردم، نظام سیاسی کشور پس از 2500 سال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت.

این بیانیه می افزاید: در این روز ملت ایران با رأی 2/98 درصدی خود ساختار سیاسی و بنیان منحوس رژیم پهلوی را تغییر داد و جمهوری اسلامی مستقر شد. به همین سبب این روز مبارک از آن پس جمهوری اسلامی نام گرفت. نگاهی حسابگرانه به اساس آرای مردم به نظام جمهوری اسلامی از روی تدبیر و عقلانیت، گویای این واقعیت است که کل آرای مأخوذه با رقم 100 درصد، 8/1 درصد اختلاف داشت که قاعدتا شامل مغرضین و معاندین نظام و یا آرای ممتنع بوده که در تعیین سرنوشت خود نقش نداشتند و بنابراین همان 8/1 درصد به مصداق النادر کالعدم یعنی هیچ و در اقیانوس پرتلاطم و خروشان این نظام الهی به شماره و حساب نیامدند.

در این بیانیه با اشاره به نقش مردم در تعیین نظام سیاسی کشور آمده است: پس از سرنگونی نظام طاغوت شاهنشاهی "جمهوری دمکراتیک "، "جمهوری "، "حکومت اسلامی " و ... از جمله نظام هایی بود که مطرح شد، اما امام راحل با وسعت دیدی بیکران تاکید فراوانی بر استقرار نظام حکومتی جمهوری اسلامی داشتند، به طوری که بر تشکیل جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، تأکید فرمودند.

در این بیانیه ذکر شده است که جمهوری اسلامی از زمان بروز و ظهور و استقرار خود و مقابله با ستیزه جویی های ایادی شرق و غرب بالاخص آمریکای جنایتکار و رژیم اشغالگر قدس دچار تطورات شده است، اما به برکت اسلام و قرآن و خلف صالح خمینی کبیر، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز و بیداری مردم با بصیرت و قدرشناس نظام مقدس جمهوری اسلامی تمام نظام های طاغوتی جهان را سرکوب و به انزوا کشانده است که بحمدالله تاثیرات اسلام خواهی را به وضوح در تغییرات نظام بین الملل بویژه در خاورمیانه مشاهده می کنیم که با اهداف استعمارگران همسو و سازگار نیست و دشمنی آنان را علیه حکومت جمهوری اسلامی و ملت ایران برانگیخته است.

این بیانیه همچنین می افزاید: دشمنان این مرز و بوم با طراحی توطئه های مختلف از جمله جنگ تحمیلی، ترور شخصیت های سیاسی و علمی، تحریم اقتصادی و ... و در نهایت ایجاد موانع و دشمنی در دستیابی به فن آوری صلح آمیز انرژی هسته ای سعی در خدشه دار کردن استقلال ملت هوشیار ایران عزیز دارند، اما با نگاهی عالمانه درمی یابیم ملت بسیجی ایران قدرشناس فرزندان و شهدای خود هستند که نمونه بارز آن حضور با بصیرت آنان در اردوهای راهیان نور که نشان از نکوداشت ایامی است که فرزندان غیرتمند این مرز و بوم با تمام قوا از کیان این نظام دفاع کردند و نگذاشتند وجبی از خاک ایران عزیز تسلیم جهان خواران شود.

در ادامه آمده است: امروز نیز ملت ایران به تأسی از همان ایثارگری ها و غیرتمندی هاست که جو غالب ارزشی را در جامعه اسلامی ما بوجود آورده و "ما می توانیم " را صدر اهداف ملت بسیجی و دانشمندان، مهندسین، متخصصین و پزشکان و ... قرار داده است.

در پایان این بیانیه آمده است: اراده مردم سایر کشورهای اسلامی نیز بر این قرار گرفته است که با الهام از نظام اسلامی ایران فریاد اسلام خواهی و مبارزه با طاغوت در شعار به حق آنان موج می زند و یکپارچه بر استقرار نظام حکومتی مبتنی بر تعیین سرنوشت خود تأکید دارند.

لذا امت ایران در آغاز دهه چهارم استقرار (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) با تجدید پیمان با آرمان های امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی و شهیدان به خون خفته و منویات ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای و کوشش در جهت تحقق جهاد اقتصادی بار دیگر به ارزش های به حق خود پا می فشارد و روز جمهوری اسلامی را بعنوان یکی از ماندنی ترین روزهای تاریخ این سرزمین گرامی می دارد.