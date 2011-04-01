استقبال بی نظیر گردشگران از ایلام/ عروس زاگرس در حال شناخته شدن

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بلندای گردنه رفیع "قلاجه"، آغازین سرزمینی است که نام و اعتبار خود را از کهن ترین تمدن های ایران زمین برگرفته است .

ایلام خاستگاه مردمانی است که ورق ورق تاریخ دیرپای ایران را تجربه کرده اند. اعتبار دیرینه این خاک و بوم در کنار جنگل های انبوه "بلوط و بنه" و از حرکت و خروش رودهای سیمره و کنجانچم به آن زیبایی محسور کننده ای بخشیده و پرتوهای روح افزای آفتاب از فراز کوه های قد کشیده کبیر کوه ، مانشت و دینارکوه سرزمین طلوع خورشید را به زیباترین عروس دردانه زاگرس بزرگ تبدیل کرده است .

دره های شگفت، رودها و آبشارهای طرب انگیز، غارهای بی نظیر، کوه های سر به فلک کشیده، اقلیم های متنوع آب و هوایی، همجواری دیدنی کوه و دشت، سادگی هزار رنگ طبیعت وحشی، صداقت فرهنگ و هنر و چشم اندازهای بدیع استان، ایلام را به شاهکار خلقت ایران تبدیل کرده است .

استان ایلام همچون ستاره ای تابناک بر آسمان تاریخ وفرهنگ ایران زمین می درخشد وآثار تاریخی بسیار فراوان بجای مانده از تمدنهای گذشته حکایت از ریشه دار بودن تاریخ وفرهنگ این دیار در قرنهای گذشته دارد. براستی دیار ایلامیان که از هزاره های قبل از میلاد تاکنون به صلابت قلاقیران بوده است وآوازه مردان وزنان سخت کوش وحماسه ساز آن در بزم ورزم دهل وسرنا شنیده می شود ، به عنوان استانی میهمان نواز پذیرای گردشگران و دوستداران خود است .

آری ایلام قاب دیدگان هر بیننده ای را مینوازد و دهان هر گردشگری را به شگفتی وحیرت وامی دارد .

اینک ای میهمان گرامی ایلامیان خونگرم، با سفره های گشوده صفا وصمیمیت ویکرنگی میزبان حضور سبزشما هستند تا با آنان نان و نمکی تازه کنید و با دیدن شگفتیهای سرزمین رنگ ها لحظاتی بیاد ماندنی را دراین استان میهمان دیدگانشان باشید,فرقی نمی کند چه فصلی باشد ،آغوش ایلام برای وصل گشوده است،چه دربهار زیبا وفرحبخش، تابستان خنک ودلچسب، پائیز هزار رنگ وچه زمستان سپید و پربرف ..

گردشگران در نوروز امسال بیشتر از سالهای قبل از آثار تاریخی و جاذبه هی گردشگری استان ایلام بازدید کردند .

قلعه تاریخی والی، کاخ فلاحتی، سنگ نوشته قوچعلی، دره های ییلاقی، دریاچه سد اسلام، تنگه اغوان، از دیگر آثار تاریخی و طبیعی شهرستان ایلام است و قلعه والی در زمان حکومت محمد علی شاه قاجار به وجود آمده است و هم اکنون جایگاه موزه مردم شناسی ایلام است .

کاخ فلاحتی یا کاخ کشاورزی مربوط به دوره پهلوی است و در ساخت آن از سنگ و آجر و گچ استفاده شده است و تنگه ارغوان همواره در ایام مختلف محل گذرندان اوقات فراغت مردم استان ایلام است .

علاوه بر جاذبه های یاد شده نقاط دیدنی دیگری نیز در استان ایلام وجود دارد که که هر کدام از آنها سالیان سال خاطره را در خود حفظ کرده اند .

آتشکده تاریخی سیاهکل شهرستان ایوان تنها آتشکده تاریخی سالم استان ایلام می باشد که مربوط به دوران ساسانی است .

شهر تاریخی سیمره نیز بزرگترین محوطه تاریخی استان ایلام است که در شهرستان دره شهر واقع است .

پل تاریخی گاومیشان که در شهرستان دره شهر واقع است اوج معماری ساسانیان را نمایان کرده است .

پل تاریخی "کرو دویت" نام این پل تاریخی که مربوط به ساسانیان است از دو کلمه "کر" و "دویت" به زبان کردی گرفته شده است و نام این پل در حقیقت پل پسر و دختر نام دارد .

غار زینه گان شهرستان مهران نیز یکی از شگفت انگیز ترین آثار طبیعی استان ایلام و کشور است .

قلعه شاخ در شهرستان دهلران بزرگترین و منحصر به فردترین بنای تاریخی غرب کشور و استان ایلام است .

چشمه های آبگرم شهرستان دهلران برای امراض پوستی که هر ساله در ایم نوروز مورد استقبال بیش از حد گردشگران قرار می گیرد .

دریاچه دوقلوی سیاه گاو شهرستان آبدانان نیز از نادر ترین پدیده های طبیعی کشور است .

وجود کوهستانهای زیبا و تالابهای طبیعی در گستره 20 هزار کیلومتر مربعی استان ایلام ، این استان را در ردیف یکی از پرجاذبه ترین و دیدنی ترین استان های کشور قرار داده است .

در این میان، منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ و دو منطقه شکار ممنوع کولک و بینا، چکر و جنگلهای کبیرکوه و دینار کوه و آثار طبیعی ملی شهرستان دهلران و تالابهای چکر و سیاب درویش، دریاچه دو قلو سیاه گاو و رودخانه سیمره در این استان از نظر زیستی و تفریحی کم نظیر هستند.