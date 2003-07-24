آثار نمايشي نقد ادبي مي شوند

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، اين مجموعه تلويزيوني به سفارش گروه ادب و هنر شبكه چهار سيما در قالب 13 قسمت 60 دقيقه اي تهيه و توليد مي شود. نويسندگي، تهيه كنندگي و كارگرداني اين اثر بر عهده مهدي شمسايي است و از هفته آينده پخش آن آغاز خواهد شد.

شمسايي درباره اين برنامه به خبرنگار هنري" مهر" گفت: «ادبيات صحنه» يك نشست تلويزيوني است كه در آن، آثار نمايشي بر صحنه رفته به نقد كشيده مي شوند. البته اين برنامه 2 ويژگي دارد كه آن را از ساير برنامه هايي از اين دست يا نشست هايي كه به دلايل مختلف برپا مي شود، متمايز مي كند.

وي افزود: اين برنامه قصد ارايه نقد تئاتر را ندارد، بلكه آثار نمايشي به جهت ادبي نقد مي شوند. يعني اين برنامه، نقد ادبي از يك نمايش را ارايه مي كند و هيچ كاري با وجوه فني و تكنيكي اثر ندارد. در اين مجموعه يك تئاتر با توجه به مشخصه هاي ادبي كه در متن نهفته است، مورد توجه و گفت و گوي كارشناسان قرار مي گيرد.

تهيه كننده برنامه «ادبيات صحنه» به ديگر ويژگي هاي اين اثر اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: سعي شده برنامه به هيچ وجه شكل يك برنامه خشك و خسته كننده ميزگردي به خود نگيرد. بلكه با پيش بيني بخش هاي مختلف از جمله گفت و گوي صميمانه با تماشاگران اثر، حضور و گفت و گوي رو در رو ميان كارگردان نمايش و يك منتقد ادبي كه در زمينه بحث و بررسي ادبيات نمايشي هم تبحر داشته باشد و پخش گوشه هايي از همان نمايش كه پيوند جذابي ميان بيننده تلويزيوني و برنامه برقرار كند، سعي شده كه اين مجموعه قدري متفاوت تر جلوه كند.

وي يادآور شد: در اين برنامه، علاوه بر نمايش هاي صحنه اي برخي از نمايشنامه هاي ايراني و خارجي كه داراي ارزش ادبي و نمايشي است هم در برنامه مطرح مي گردد و مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد كه از اين ميان به نمايشنامه هاي تله موش و اژدهاك مي توانم اشاره كنم.

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