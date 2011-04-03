باروری ابرها مشکل باران زایی را حل نمی کند/ حداکثر تاثیر 5 درصد!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، تحت اختیار درآوردن پدیده‌های جوی و تغییرات آن از قبیل ایجاد باران مصنوعی در سالهای کم باران و خشکسالی و جلوگیری از تگرگهای شدید و تقلیل شدت طوفانها از دیرباز آمال و آرزوی انسان بوده است.

باروری ابر یا تهیه باران مصنوعی تکنولوژی جدیدی است که از عمر آن بیش از چند دهه نمی‌گذرد. مطالعات مربوط به تحریک ابرها و ایجاد باران مصنوعی در دهه اول قرن حاضر شروع شده و کم‌کم مورد توجه سایر کشورها قرار گرفته است.

این در حالیست که با استمرار خشکسالی در کشورمان متولیان امر به این فکر افتادند تا از فناوری باروری ابرها در برخی استانها استفاده کنند که به گفته برخی مسئولان این موضوع موجب تاثیرگذاری 15 تا 18 درصدی در توسعه بارشها شده است.

به هر حال در این راستا گفتگویی با معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران داشتیم که مشروح آن در ذیل می آید.

برآورد دقیقی از میزان تاثیر گذاری باروری ابرها وجود ندارد

علیرضا الماسوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد پیرامون تاثیر باوری ابرها در میزان بارشهای سال گذشته کشورمان اظهار داشت: موضوع باروری ابرها به عنوان یک فناوری مطرح است که کشورهای روسیه و فرانسه مدعی این نوع تکنولوژی هستند.

وی با تاکید بر اینکه برآورد دقیقی از تاثیر این فناوری وجود ندارد، تصریح کرد: تاثیر باروری ابرها بر روند بارشها همچنان در حال مطالعه است.

معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه عمده بارش هایی که در مناطق ایران صورت می گیرد ازنوع جریانات مدیترانه ای و یا جریاناتی است که از بخش جنوب غربی وارد کشور می شود، عنوان کرد: به طور معمول این جریانات اگر رطوبت کافی در هوا وجود داشته باشد به صورت ابرهای باران زا خودشان را نشان می دهند.

الماسوندی با اشاره به فرایند باروری ابرها، تاکید کرد: در این کار موضوع تراکم ابرها، رطوبت مناسب و در مجموع فرآیند هایی که برای بارش نیاز است باید به طور طبیعی صورت گیرد و سپس یدور نقره تزریق می شود که شرایط بارش را بهتر می کند.

وی تصریح کرد: ولی به چه میزان این روش می تواند تاثیر گذار باشد هنوز به طور دقیق مشخص نیست.

تاثیر باروری ابرها در بارشها حداکثر 5 درصد

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران یادآور شد: در ارتباط با پدیده بارش و نزول باران عوامل مختلفی از جمله دما، شرایط فشار لایه اتمسفر زمین، شرایط رطوبت، عناصری که در ترکیبات بارش زا تاثیر گذار هستند و ریزگردهایی که در فضا وجود دارد موثر هستند و در مجموع باید فرآیندهای مختلفی از بعد فیزیکی و شیمیایی ایجاد شود تا ما شاهد نزول باران باشیم.

الماسوندی ادامه داد: از سوی دیگر در رابطه با تراکم ابرها نیز که باروری در مورد آنها صورت می گیرد نقش باد، شرایط کریستالی ابرها، نقش تغییرات فشار و وضعیت خود ابرها که از چه نوعی هستند همه موضوعاتی است که فعلا بشر نتوانسته به این موضوعات به طور کامل علم پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: در مورد پدیده باروری ابرها تنها در حد یونیزاسیون و بحث تزریق یدور نقره مطرح شده که ممکن است در حد چند درصد یعنی حداکثر تا 5 درصد اثرگذار باشد.

آمار دقیقی در مورد تاثیر باروری ابرها در بارشها وجود ندارد

معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: با این اوصاف ما هنوز نتوانسته ایم آمار دقیقی را در مورد میزان اثرگذاری باروری ابرها در بارشها بگیریم.

الماسوندی در مورد اجرای باروری ابرها در کشورمان نیز گفت: قراردادهایی در این زمینه با کشور روسیه بسته شده و عملیات هایی نیز در این زمینه به خصوص در حوزه استان فارس که در آنجا مشکل بارش را داشتیم انجام شده است.

وی یادآور شد: با این اوصاف ما می بینیم که در سایر حوزه هایی که بارش های خوب باران اتفاق افتاده مانند حوزه جنوبی، جنوب شرقی، نواحی مرکزی، شمال غرب و غرب کشور علت باران ها این نبوده که ما باروری ابر داشته ایم چرا که در این حوزه ها باروری صورت نگرفته است.

موضوع باروری ابرها می تواند به عنوان یک پروژه تحقیقاتی مطرح باشد

معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به روند خوب بارشها در بهمن ماه سال گذشته در نواحی یاد شده، بیان داشت: این بارندگی ها از یک رژیم متعادلی برخوردار بودند که این امر نشان دهنده این است که موضوع باروری ابرها می تواند یه عنوان یک تحقیق مطرح باشد و هنوز به عنوان چیزی که کاملا به اثبات رسیده باشد نمی توان روی آن حساب کرد.

الماسوندی تاکید کرد: موضوع باروری ابرها می تواند به عنوان یک پروژه تحقیقاتی مد نظر قرار گیرد ولی اینکه ما می توانیم از این طریق مشکل باران زایی را به صورت 100 درصدی حل کنیم اینطور نیست.

آمارها در مورد تاثیر باروری ابرها در بارشها صحیح نیست

وی در مورد برخی آمارهای اعلام شده پیرامون تاثیرگذاری باروری ابرها در کشورمان نیز عنوان کرد: به اعتقاد ما این آمار از نظر محاسباتی صحیح نیست.

معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: میزان بارشها با توجه به ضخامت ابر و توده که بر اساس نقشه های ماهواره ای دریافت می شود قابل سنجش است و سایت های مختلفی که در زمینه هواشناسی فعالیت دارند می توانند با توجه به رطوبت هوا، تغییرات درجه دما و فشار میزان بارشها را تخمین بزنند.

الماسوندی تصریح کرد: با این وجود مقایسه اینکه چه میزان باروری ابرها در قیاس با سایر فرآیند ها بر بارشها تاثیرگذار بوده است قیاس درستی نیست.