مجید نامجو در گفتگو با مهر در خصوص نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی گفت: سالی که مقام معظم رهبری به نام جهاد اقتصادی نامگذاری فرموده‌اند، از این باب است که ایشان هر ساله مهمترین مسائلی که مبتلا به کشور است و نیاز به توجه همگانی دارد را در نامگذاری سالها مورد توجه قرار می دهند.

وزیر نیرو افزود: از نظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مهمترین موضوعی که هم اکنون دشمنان انقلاب اسلامی برای ضربه زدن به نظام مقدم جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنند، مسائل اقتصادی است چراکه آنها از جهات سیاسی، نظامی و حتی مسائل فرهنگی نیز موفق نشدند که به ایران لطمه وارد کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون دشمنان این مرز و بوم هم قسم شده‌اند تا از طریق مسائل اقتصادی، ملت ایران را تحت فشار قرار دهند و به همین دلیل، تحریم‌های گوناگونی را بر علیه ایران طراحی کردند، غافل از اینکه ملت ایران ملتی بزرگ است و مسئولان کشور نیز با کمک مردم، راهکارهای زیادی را برای مقابله با تحریم طراحی کرده اند که حتی در مخیله دشمنان نیز نمی‌گنجید که ایران با بکار بستن راهکارهایی بتواند تحریم ها را دور زند.

به گفته وزیر نیرو، در این میان می توان در بخش آب و برق به مصادیقی از جهاد اقتصادی اشاره کرد، به این معنا که وزارت نیرو در دولت دهم، راهبردی را طراحی کرد که می توان گفت از جنبه های مختلف، مرتبط با موضوع جهاد اقتصادی است.

وی اظهار داشت: وزارت نیرو با شعار کاهش هزینه ها، سرعت در اجرا و بهره‌وری و شفاف سازی در دولت دهم، در مسیر منویات مقام معظم رهبری گام برداشته و حرکتهای خود را از سال 88 در این رابطه آغاز کرده است؛ به نحوی که تلاش شده این شعار در دولت دهم محقق شود. از سوی دیگر، بر این موضوع همت گمارده می شود که در سال 90 که سال جهاد اقتصادی است، جنبه های مختلف جهاد اقتصادی از ابعاد مذکور مدنظر قرار گیرد.

نامجو ادامه داد: در صنعت آب و برق نیز باید با افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و سرعت در اجرای برنامه ها و پروژه‌ها به سمت تحقق اهداف مدنظر رهبر فرزانه انقلاب دست یابیم.

وی تصریح کرد: در رابطه با آب، رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحبتهای خود اشاره ای به ضرورتهای صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف داشته اند که بر این اساس، می توان با جهاد اقتصادی، گامهای موثری در این رابطه برداشت.

نامجو با بیان اینکه محدودیتهایی به لحاظ منابع آبی کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: مردم هم باید با یک حرکت جهادی با اصلاح رفتار و الگوی مصرف به سمتی حرکت کنند که منابع محدود آبی را به خوبی مورد استفاده قرار دهند.

وی گفت: در رابطه با برق نیز باید برنامه ها با سرعت بیشتری اجرایی شود، چراکه سرعت توسعه در کشور بسیار بالا است و در سال جهاد اقتصادی، به طور قطع بالاتر خواهد رفت؛ به همین جهت نباید از تولید انرژی برق غافل شویم بلکه باید توسعه ظرفیت را همواره در دستور کار قرار دهیم.

وزیر نیرو افزود: صندوق توسعه ملی نیز ظرفیتهای خوبی را پیش روی وزارت نیرو برای حمایت از بخش خصوصی در توسعه پروژه های صنعت برق قرارداده است و وزارت نیرو آمادگی کامل دارد تا از این طرفیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به خوبی استفاده کند تا بتوان در بخش تولید، گام های موثری برداشته شود.

وی به تدوین برنامه های مناسبی در راستای کاهش تلفات شبکه برق کشور اشاره و تصریح کرد: امیدواریم با تامین منابع مالی، کاهش تلفات را که در دولتهای نهم و دهم،‌ روند رو به کاهش مناسبی داشته است را بیش از گذشته با سرعت عملیاتی کنیم تا در نهایت، به اهداف برنامه پنجم که رساندن کاهش تلفات به 14درصد است، برسیم.

این عضو کابینه دهم گفت: امیدواریم با توجه به همت و تلاش جهادی همکاران صنعت آب و برق همچون سنوات گذشته، سال 90 نیز سال پرافتخاری برای وزارت نیرو باشد.