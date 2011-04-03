به گزارش خبرنگار مهر، مسکن به عنوان کالای سرمایه ای و استراتژیک در ایران به شمار می رود و با وجودی که دولت در سالهای گذشته سعی داشت با کنترل قیمت، مسکن را به عنوان کالایی ارزان در اختیار مصرف کننده قرار دهد اما هنوز این امر به طور کامل محقق نشده است.

با اجرای طرح مسکن مهر و کاهش قیمت ساخت مسکن، گرچه این مشکل برای بخشی از مردم برطرف شد اما هنوز هم مسکن در شهرهای بزرگ، برای بخش زیادی از شهرنشینان دست یافتنی نیست.

در واقع مسکن مهر با حذف قیمت زمین از مسکن و همکاری با انبوه سازان، قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را به 300 هزار تومان رساند که این امر منجر به خانه دارشدن بخشی از مصرف کنندگان شد و بخشی از تقاضای تصاعدی به مسکن را پوشش داد.

وزیر مسکن و شهرسازی با رد این موضوع که مسکن در رکود است، یادآور شده است که رونق مسکن به گرانی آن نیست و دولت با ساخت مسکن مهر علاوه بر ایجاد رونق توانست قیمت مسکن را کنترل کند.

علی نیکزاد همچنین از تدابیر دولت به ثبات قیمت مسکن در سالجاری اشاره کرده و گفته است: سال 90 افزایش قیمتی در مسکن ایجاد نمی شود.

در این میان، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور در یکی از آخرین جلسات شورای عالی مسکن در سال 89 مطرح کرده است که قیمت مسکن همچنان بالا است و علیرغم تعدیل قیمت، باز هم باید قیمت پایین‌تر از رقم فعلی باشد.

گرچه با اجرای طرح مسکن مهر در سالهای اخیر قیمت واحد مسکونی افزایشی نداشت اما اجاره بها در سال گذشته با افزایش حدود 20 درصدی مواجه شده است.

برهمین اساس، اگرچه شاهد ثبات و آرامش نسبی قیمت مسکن در سال 89 بودیم اما اجاره نشینان همچنان از قیمت بالای اجاره گلایه دارند و مسئولان در سال 90 که به نام جهاداقتصادی نامگذاری شده است، همت و کار مضاعف درپیش گیرند تا شاهد آرامش بازار اجاره بها نیز باشیم.

البته وزیر مسکن و شهرسازی از تدوین بسته اجاره بها برای جلوگیری از التهاب بازار اجاره بها خبرداده است که این بسته قرار است تا پیش از آغاز فصل تابستان که رونق این بازار اتفاق می‌افتد، رونمایی و اجرایی کند.

اما این نکته که مالکان در مقابل ارایه چنین بسته ای چه بازخوردهایی خواهند داشت، موضوعی است که باید به آن پرداخته شود. بنابراین، به نظر می رسد در سالجاری بخش مسکن سال متفاوت و همراه با آرامش و ثبات را تجربه کند.