كاراته كاهاي مسابقات جهاني مكزيك مشخص شدند

به گزارش خبرگزاري" مهر" ملي پوشان كاراته با پشت سرگذاشتن20 مرحله اردوي آمادگي بامداد شنبه 23 آبانماه تهران را ترك وپس ازتوقف كوتاهي درهلند و مكزيكوسيتي به سوي محل برگزاري رقابتها درشهرمونتري كلريك پروازخواهند كرد.

حسن روحاني ، مهدي محمود زاده، سعيد فرخي، عليرضا كتيرايي، اسماعيل ترك زاد، علي شاطرزاده، مازيارالهامي، مهران بهنام فردركوميته تيمي وانفرادي وافشين همتي مقدم، مالك محرابي ومصطفي پورجلالي دركاتا تيمي ومحسن اشرفي دركاتا انفرادي وحبيب الله ناظريان رييس فدراسيون، محسن آشوري سرپرست غلامرضا دباغيان سرمربي كوميته، شهاب سلطاني مربي كوميته، محسن رشيدي نزاد سرمربي كاتا، محمد ابراهيم نادربيگي مربي كاتا، سيد محمدرضا حسيني

مربي بدنساز: اميرعباس لشكري پزش، سيد محمد حسين زماني نماينده سازمان، محمد جمشيدي كارشناس واحمد ارشدي همراهي خواهند كرد.

گفتني است: مسابقات جهاني مكزيك طي روزهاي 27 آبان تا اول آذرماه انجام خواهد شد.