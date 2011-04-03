اولویتهای چهارگانه سازمان هواشناسی در سال 90

بهرام صناعی در گفتگو با مهر از پیشنهاد 460 میلیارد ریالی برای بودجه سال 90 سازمان هواشناسی کشوری در قالب لایحه بودجه سال 1390 کل کشور خبر داد و گفت: بر اساس این لایحه، بودجه سازمان هواشناسی در بخش اعتبارات سرمایه ای 20 درصد و در بخش هزینه ای 30 درصد افزایش داشته است.

وی بودجه در نظر گرفته شده را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بر همین اساس حجم اعتبارات سازمان هواشناسی در بخش سرمایه ای حدود 120 میلیارد ریال و در بخش هزینه ای 340 میلیارد ریال است.

معاون وزیر راه و ترابری در خصوص اولویتهای سازمان هواشناسی کشوری در سال آینده گفت: تکمیل تجهیزات هواشناسی جاده ای، توسعه و تقویت شبکه راداری کشور، برطرف کردن نیازهای موجود در بخش دریایی، ایجاد مرکز دوم هواشناسی از اولویت های سال 1390 سازمان هواشناسی خواهد بود.

رئیس سازمان هواشناسی کشوری از تجهیز ایستگاه‌های هواشناسی مرتبط با فرودگاه‌های مناطق گرد وغبار خیز خبر داد واظهار داشت: با توجه به مشکلاتی ناشی از پدیده گرد و غبار که در سالهای گذشته مناطق غربی و جنوب غربی را تحت تاثیر خود قرار داده است، در سالجاری فرودگاه‌های درگیر با این موضوع به سیستم های خودکار سنجش دید و سامانه های مخصوص طبقه بندی این فرودگاهها مجهز خواهند شد.

صناعی با تاکید بر اینکه تجهیز این فرودگاه‌ها از مهمترین اولویتهای سال 1390 خواهد بود، تصریح کرد: تجهیز فرودگاه‌ها با هدف حفظ و ارتقا ایمنی در حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل هوایی بوده و اعتبارات آن از محل اعتبارات سرمایه ای و همچنین کمکهای استانی تامین خواهد شد.