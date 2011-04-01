منابع طبیعی مازندران کسیه زباله رایگان بین مسافران توزیع می کند

عباس علی نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبیعت بکر و جنگلهای استان متعلق به همه مردم است و خود آنان باید حافظ و نگهبان واقعی این موهبت الهی باشند.
وی از شهروندان مازندرانی و تفرجکنندگان خواست که از رها کردن زباله به ویژه زبالههای پلاستیکی در دامن طبیعت خودداری کنند.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری از مسافران و گردشگران نوروزی که برای تفرج به طبیعت این استان سفر میکنند خواست، محافظان طبیعت و محیط زیست باشند.
نوبخت اظهار داشت: با توجه به اینکه حجم تفرجکنندگان به دامن طبیعت در روزهای پایانی نوروز به ویژه سیزده فروردین بسیار زیاد است همگی سعی کنند که صیانت و حفاظت از محیط زیست را فراموش نکنند.
وی افزود: محیط زیست متعلق به همه مردم است و مردم باید خود فرهنگ حفاظت از محیط زیست را در جامعه نهادینه کنند و یاور محیطبانان باشند.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ منطقه ساری با بیان اینکه تولید زباله یکی از مهمترین معضلات روز انس با طبیعت است، به شهروندان توصیه کرد قبل از حرکت کیسه زباله در توشه سفر خود در نظرگرفته و در پایان پسماندها و زبالهها را به شهر بازگردانده و در محلهای ویژه زباله قرار دهند.
نوبخت تاکید کرد: در استفاده از طبیعت و تولید پسماند در نظر بگیرید که پس از شما هیچکس برای جمعآوری زبالهها وجود ندارد.
نوبخت، ریشهکن کردن، جابهجایی و از بین بردن گیاهان دارویی، خوراکی و تزیینی به صورت وحشی رشد کردهاند را از دیگر مشکلات و معضلات در روز انس با طبیعت نام برد.
وی درباره جلوگیری از ایجاد آتش در روز طبیعت از مردم خواست تا غذاهای خود را در منزل تهیه کرده و یا از غذاهای آماده در این روز استفاده کنند.
