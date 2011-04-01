تاریخ نظیر ملت ایران را به خود ندیده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، آیت اللهی در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: حتی در صدر اسلام نیز چنین مردمی وجود نداشته اند و حمایت از ولایت فقیه و حضور همیشه در صحنه مردم ایران بی نظیر است.

وی همچنین با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) در 30 سال قبل در مورد الگوگیری ملتهای مختلف از انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: امام به ملتهای اسلامی توصیه کرد که از انقلاب اسلامی و ملت ایران الگو بگیرند که امروز پس از گذشت سالها، ملتهای اسلامی بیدار شده اند و با الگوگیری از ملت ایران و انقلاب اسلامی در مقابل دیکتاتورها ایستاده اند.

آیت اللهی همچنین با اشاره به 12 فروردین ماه، خاطرنشان کرد: این روز به فرموده امام (ره)، از اعیاد ملی و مذهبی ملت ایران به شمار می رود.

وی با اشاره به وقایع این روز عنوان کرد: دست غیبی در کار بود تا مردم این چنین متحد شوند و به جمهوری اسلامی رای بدهند.

آیت اللهی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، نعمتی عظیم برای ملت ایران بود، بیان داشت: مردم پس از گذشت سال‌ها هنوز پای انقلاب اسلامی ایران ایستاده‌اند و پشتیبان ولایت فقیه هستند که این امر ویژگی های منحصر به مردم ملت ایران است.