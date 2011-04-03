جدیدترین تغییرات قیمتی در بازار / پرتقال با طعم انباری!

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلات نوروز هم تمام شد و از امروز یکشنبه، همه چیز رنگ عادی به خود می گیرد. سال کاری جدید رسما از امروز چهاردهم فروردین ماه - یکشنبه - آغاز شده است ؛ اگرچه در ایام تعطیلات نوروز امسال بازار شرایط نسبتا عادی را تجربه کرده و نوسانات کمی که نشانگر بر هم زدن آرامش بازار به شمار نمی آید، در آن مشاهده شده است.

البته از این پس شاید کار سخت تر شود و به دلیل جمع شدن بساط میوه های زمستانی و به میدان آمدن میوه های تابستانی، وقفه ای زمانی به طور طبیعی هر ساله در بازار به‌وجود می آید که نیاز به توجه بیشتری دارد. مسئولان وزارت بازرگانی نیز اعلام کرده اند که عرضه میوه های تنظیم بازاری را اگر نیاز باشد همچنان ادامه می دهند.

در این میان گشت و گذاری در بازار خرده فروشی نشانگر تنوع قیمتی انواع میوه دارد، اما اقلام پروتئینی چندان تغییر قیمتی را از خود نشان نداده اند و در مواردی، حتی کاهش هم داشته اند، تنها گوشت مرغ اندکی نوسان مشاهده می شود.

برخی گزارشهای میدانی هم حاکی از آن است که پرتقال تنظیم بازاری که در ایام نوروز با قیمت مصوب تاکنون به فروش رسیده اند، طعم‌های خاصی داشته اند که به نظر می رسد بیش از حد مجاز در داخل "انبار ذخیره سازی" بوده اند!

البته فروشندگان نیز به خصوص در میادین میوه و تره بار تلاش کرده اند که دست به ابتکار عمل برای فروش بیشتر محصولات خود بزنند و تخفیف‌هایی را به مناسبت سال نو به مشتریان خود ارایه دهند، به نحوی که برخی از آنها با اتیکت های بزرگی تلاش دارند که مشتریان را از تخفیف قبل از سال و بعد از سال خود مطلع سازند به نحوی که در برخی موارد مشاهده می شود که تخفیف برخی از کالاها از جمله آب معدنی در برندهای معروف، از 7 درصد به 25 درصد افزایش یافته است. آبمیوه و شربت نیز با توجه به نزدیک شدن به فصل تقاضا، با 7.5 درصد تخفیف عرضه می شود.

این تخفیف شاید تعجب آور باشد ولی زمانی که دلیل آن را از فروشنده خواستار می شویم این طور بیان می کند که بازار رقابتی است و حتی اگر بتوان با ارایه تخفیف هایی مشتری بیشتری جلب کرد، سود در آن است نه در آنکه قیمت بالا باشد، مشتری کم و در نهایت از گردونه رقابتی حذف شوید.

به هرحال به نظر می رسد که فاز جدید از حیات بازار در سال 90، از سه روز دیگرکلید می خورد و همه چیز به حالت عادی بر می گردد.

آخرین قیمت خرده فروشی اقلام



هم اکنون قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی 680 تومان، پیاز 640 تومان، باقلا 500 تومان، هویج 300 تومان، لیموترش 1820 تومان، فلفل دلمه ای 1300 تومان، گوجه فرنگی 670 تومان، بادمجان 790 تومان، لوبیا سبز 1350 تومان است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم پرتقال شمال درجه یک 1490 تومان، پرتقال تامسون 2100 تومان، پرتقال شمال درجه دو 1270 تومان، اناناس 2200 تومان، کیوی 1490 تومان، موز 1700 تومان، خیار 790 تومان، هندوانه 550 تومان، نارنگی 1040 تومان،‌سیب قرمز 2400 تومان، سیب زرد 2320 تومان عرضه می شود.

همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه 3150 تومان و قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در میادین میوه و تره بار 2550 تومان است.

قیمت اقلام پروتئینی از ثبات برخوردار بوده و در برخی از موارد، کاهش را تجربه می کند به نحوی که هم اکنون قیمت هر کیلوگرم قلوه گاه گوسفندی 8700 تومان، کف دست گوسفندی 14900 تومان، ماهیچه گوسفندی 16200 تومان، خورشتی گوساله 8600 تومان، گردن گوسفندی 10200 تومان، ماهیچه گوساله 10100 تومان، ران گوساله 8900 تومان، راسته با استخوان 11700 تومان، راسته گوساله 9700 تومان عرضه می شود.