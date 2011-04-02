منچستریونایتد از باخت مقابل وستهام پیروزی ساخت/ هت تریک رونی

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد امروز شنبه در چارچوب هفته سی و یکم رقابت های لیگ برتر در زمین وستهام با نتیجه 4 بر 2 به کار خود پایان داد.
تیم سرآلکس فرگوسن ابتدا با دو گل مارک نوبل در دقایق 11 و 25 از حریف خود عقب افتاد اما وین رونی سه بار در دقایق 65 ، 73 و 79 و خاویر هرناندز (84) برای من یونایتد گلزنی کردند تا این بازی در نهایت با برتری شیاطین سرخ به پایان برسد.
برنامه ادامه رقابت های هفته سی و یکم به این شرح است:
شنبه 13/1/1390
* بیرمنگام - بولتون
* اورتون - آستون ویلا
* نیوکاسل - ولورهمپتون
* وست بروم - لیورپول
* استوک سیتی - چلسی
* ویگان - تاتنهام
* آرسنال - بلکبرن
یکشنبه 14/1/1390
* فولهام - بلکپول
* منچسترسیتی - ساندرلند
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 66 امتیاز - 31 بازی
2- آرسنال 58 امتیاز - 29 بازی
3- چلسی 54 امتیاز - 29 بازی
4- منچسترسیتی 53 امتیاز - 30 بازی
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18- ولورهمپتون 32 امتیاز - 30 بازی
19- بیرمنگام 31 امتیاز - 29 بازی
20- ویگان 30 امتیاز - 30 بازی
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