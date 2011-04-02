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۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

هفته سی و یکم لیگ برتر/

منچستریونایتد از باخت مقابل وستهام پیروزی ساخت/ هت تریک رونی

منچستریونایتد از باخت مقابل وستهام پیروزی ساخت/ هت تریک رونی

تیم فوتبال منچستریونایتد بازی دو بر صفر باخته مقابل وستهام را با یک پیروزی پرگل به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد امروز شنبه در چارچوب هفته سی و یکم رقابت های لیگ برتر در زمین وستهام با نتیجه 4 بر 2 به کار خود پایان داد.

تیم سرآلکس فرگوسن ابتدا با دو گل مارک نوبل در دقایق 11 و 25 از حریف خود عقب افتاد اما وین رونی سه بار در دقایق 65 ، 73 و 79 و خاویر هرناندز (84) برای من یونایتد گلزنی کردند تا این بازی در نهایت با برتری شیاطین سرخ به پایان برسد.

برنامه ادامه رقابت های هفته سی و یکم به این شرح است:
شنبه 13/1/1390
* بیرمنگام - بولتون
* اورتون - آستون ویلا
* نیوکاسل - ولورهمپتون
* وست بروم - لیورپول
* استوک سیتی - چلسی
* ویگان - تاتنهام
* آرسنال - بلکبرن

یکشنبه 14/1/1390
* فولهام - بلکپول
* منچسترسیتی - ساندرلند

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 66 امتیاز - 31 بازی
2- آرسنال 58 امتیاز - 29 بازی
3- چلسی 54 امتیاز - 29 بازی
4- منچسترسیتی 53 امتیاز - 30 بازی
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18- ولورهمپتون 32 امتیاز - 30 بازی
19- بیرمنگام 31 امتیاز - 29 بازی
20- ویگان 30 امتیاز - 30 بازی

کد مطلب 1279745

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