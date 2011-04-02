منچستریونایتد از باخت مقابل وستهام پیروزی ساخت/ هت تریک رونی

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد امروز شنبه در چارچوب هفته سی و یکم رقابت های لیگ برتر در زمین وستهام با نتیجه 4 بر 2 به کار خود پایان داد.

تیم سرآلکس فرگوسن ابتدا با دو گل مارک نوبل در دقایق 11 و 25 از حریف خود عقب افتاد اما وین رونی سه بار در دقایق 65 ، 73 و 79 و خاویر هرناندز (84) برای من یونایتد گلزنی کردند تا این بازی در نهایت با برتری شیاطین سرخ به پایان برسد.

برنامه ادامه رقابت های هفته سی و یکم به این شرح است:

شنبه 13/1/1390

* بیرمنگام - بولتون

* اورتون - آستون ویلا

* نیوکاسل - ولورهمپتون

* وست بروم - لیورپول

* استوک سیتی - چلسی

* ویگان - تاتنهام

* آرسنال - بلکبرن

یکشنبه 14/1/1390

* فولهام - بلکپول

* منچسترسیتی - ساندرلند

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 66 امتیاز - 31 بازی

2- آرسنال 58 امتیاز - 29 بازی

3- چلسی 54 امتیاز - 29 بازی

4- منچسترسیتی 53 امتیاز - 30 بازی

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18- ولورهمپتون 32 امتیاز - 30 بازی

19- بیرمنگام 31 امتیاز - 29 بازی

20- ویگان 30 امتیاز - 30 بازی