مصری ها خواستار محاکمه مبارک و ایادی وی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت روزنامه مصری الیوم، هزاران تن از مردم مصر با شعار "نجات انقلاب 25 ژانویه" بار دیگر در میدان التحریر پایتخت تجمع کردند.

تظاهرات کنندگان خواستار دستگیری و محاکمه رئیس جمهوری برکنار شده و نیز شماری از مقامات دولت وی از جمله "جمال مبارک"، "صفوت الشریف"، "ذکریا عزمی"، "فتحی سرور" و "حبیب العدلی" شدند.

آنها همچنین بر لزوم رسیدگی به جنایات و فساد مالی این افراد با هدف صیانت از خون شهدای انقلاب مصر تاکید کرده و خواستار تلاش دولت نظامی موقت این کشور برای روی کار آوردن دولتی مردمی شدند.

گفتنی است جنبش جوانان 6 آوریل مصر از مردم این کشور خواسته است تا برای محاکمه مقامات فاسد دولت پیشین این کشور و بازستاندن اموال غارت شده مردم مصر روز ششم آوریل تظاهرات میلیونی در میدان التحریر قاهره برگزار کنند.