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۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

160 هزار قطعه پرنده مهاجر از گیلان به موطن اصلی خود بازگشتند

160 هزار قطعه پرنده مهاجر از گیلان به موطن اصلی خود بازگشتند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست استان گیلان گفت: پارسال 160 هزار قطعه پرنده مهاجر که به تالابها و آبگیرهای استان مهاجرت کرده بودند با گرم شدن تدریجی هوا به موطن اصلی خود بازگشتند.

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:‌ همه ساله بین 65 تا 85 گونه پرنده مهاجر اعم از آبزی و کنارآبزی به استان گیلان مهاجرت  می کنند.

وی در ادامه ازممنوعیت خرید و فروش کلیه گونه های لاک پشت، مار و سمندر خبر داد و گفت: همزمان با آغاز سال نو و براساس تجربیات سالهای قبل برخی افراد سودجو به خرید و فروش این جانوران می کنند.
 
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان خاطرنشان کرد: به دلایلی چون عدم رعایت بهداشت محیط زیست، از بین رفتن گونه های در خطر انقراض، خارج کردن گونه ها از زیستگاه اصلی آن نابودی زیستگاه و ورود گونه های مهاجم و غیربومی، نبود شرایط مساعد نگهداری و بی اطلاعی نگهداران و همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده از حیوانات خرید و فروش این گونه ها در مراکز عمومی ممنوع و طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست غیرقانونی و جرم تلقی شده و متخلفان مشمول پیگرد قانونی قرار می گیرند.
 
وی همچنین به روز انس با طبیعت اشاره کرد و افزود: طبیعت همواره پذیرای خستگی ‏‎های انسان بوده و باید به شکرانه نعمات الهی در حفاظت از درختان و جویبارها کوشید.

عبدوس بیان داشت: این اداره‌ کل برنامه‌ های متنوع و متعددی در راستای تنویر افکارعمومی، بالا بردن سطح آگاهی ‎های عموم مردم و حفظ و نگهداری از ظرفیت ‌های فراوان این استان در ایام تعطیلات نوروز داشته است.
 
وی در ادامه از هم استانی ‎ها و مهمانان نوروزی استان درخواست کرد تا با تلاش مضاعف در روز 13 فروردین ماه با همتی همگانی در پاسداری از محیط زیست، موهبت الهی و طبیعی ایران حفاظت کنند و این میراث بی ‎همتای طبیعی را به نسل ‎های بعد و فرزندان خود هدیه دهند.
کد مطلب 1279784

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