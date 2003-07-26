حسين پارسايي سرپرست گروه نمايشي آيين كه سالهاست درزمينه تئاترمذهبي فعاليت كرده است در گفتگو با خبرنگار هنري مهردرباره علت تكرار نمايشهاي مذهبي در اين چند ساله و عدم توليد نمايش جديد مذهبي با بيان اين كه، تكرار همواره به معناي نفي تماشاگر نيست، افزود : در نمايشهاي مذهبي چون ما به قسمتي از تاريخ اسلام و زندگي ائمه مي پردازيم و اين نمايشها تم سوگواري دارد طبيعي است كه از نظر موضوعي داستان براي تماشاگر تكرار شود مانند نمايش "خورشيد كاروان " به كارگرداني آقاي مسافرآستانه كه هنوزهم بعد از ده سال اجرا در شهر15 ميليون نفري مانند تهران مورد استقبال 300 هزار نفر قرار مي گيرد. اما درباره اين كه چرا توليدات جديد ديني نداريم بايد گفت چون متولي تئاتر ديني نداريم ،چون در بدنه تئاتر كشور از اين تئاتر تعريفي نداريم و نهادهاي متولي تئاتر ديني به ظاهر وتنها از سر سياست با اين تئاتر برخورد مي كنند. همچنين اين تئاترتهيه كننده خاصي ندارد و گروه ها قادر به پرداخت هزينه 50 ميليون توماني اين نمايشها نيستند .وي در ادامه متذكر شد: نهادهاي متولي در همان اجراي اول، انتظارنتيجه گيري دارند و و به گروه اجرايي معترض مي شوند كه چرا درهمان سال اول برگشت مادي نداشته ايد؟ چرا استقبال تماشاگر كم بود ؟ چرا كيفيت اثر پايين بود؟ در صورتي كه تماشاگر تئاتر مذهبي با تماشاگرديگر تئاترها فرق دارد . تماشاگران تئاتر مذهبي توده مردم هستند و با يكي دوبار ديدن نمايش تازه متوجه پتانسيل و مضمون ديني اثر مي شوند و تازه دراجراي سوم استقبال نشان مي دهند. البته من با اجراي ده ساله يك اثر مذهبي مخالفم اما معتقدم اگر نمايش مذهبي بتواند در باور مردم تأثير بگذارد مشروط به آن كه ارتقا كيفي داشته باشد و در تمام بخشهاي تئاتري بهينه سازي شود مي تواند تا پنج سال متمادي اجرا شود.كارگردان نمايش " بانوي بي نشان " با اشاره به اين كه ، مركز هنرهاي نمايشي براي اجراهاي داراي چند شخصيت در تالارهاي كوچك تئاتر شهر تا سقف 7 ميليون تومان مي پردازد، گفت: زماني كارگردانان تئاتر مذهبي را مي توان به تكرارمحكوم كرد كه تمام شرايط اجرايي وتوليدي براي آنها فراهم باشد نه اين كه متوليان تئاتر تنها يك پنجم هزينه را براي تئاتر مذهبي بپردازند .سرپرست گروه آيين در پايان ، ازاجراي نمايش " بانوي بي نشان " در شهرستان يزد و سپس در شهرستانهاي ايلام و اصفهان خبر داد و درباره كارجديد گروه افزود: "وعده موعود" نام نمايش جديد گروه ماست كه به زندگي امام زمان (عج) مي پردازد و براي اجرا درايام شعبانيه در نظرگرفته شده ولي تاكنون هيچ نهادي هزينه اش را تقبل نكرده است .