علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر افزود: در نشستی که اخیر با حضور اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی وزنه برداری در استانبول ترکیه برگزار شد، اعضا به این جمع بندی رسیدند که فدراسیون‌های وزنه برداری کشورهای مختلف اگر بیش از سه وزنه برداری دوپینگی داشته باشند، تنها 50 هزار دلار جریمه شوند.

"این جریمه پیش از این 500 هزار دلار بود که فدراسیون وزنه برداری ایران به دلیل ارتکاب وزنه برداران کشورمان به عمل دوپینگ در دو مقطع زمانی مبلغی در حدود یک میلیون دلار به فدراسیون جهانی وزنه برداری پرداخت کرد."

دبیرکل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا در ادامه افزود: براساس تصمیمی که در نشست یاد شده اتخاذ شد، از این پس وزنه برداران متخلف جریمه و محروم می شوند و فدراسیون‌های مربوطه نهایتا 50 هزار دلار جریمه پرداخت خواهند کرد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: این تصمیم به مقررات وادا نزدیک شده و براساس آن جرایم فدراسیون‌ها به حساب فدراسیون‌های بین المللی واریز نخواهد شد.

مرادی در پایان تصریح کرد: کنفدراسیون وزنه برداری آسیا در رقابت‌های وزنه برداری "تانگ لینگ" چین که بزودی برگزار خواهد شد، در خصوص دوپینگ قوانینی سختگیرانه‌تر اعمال خواهد شد.