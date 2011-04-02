سیدعباس احمدپناهی که برای دیدار با مسئولان اتحادیه کاراته آسیا راهی ماکائو شده بود، پس از بازگشت به تهران ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: این موضوع یکی از مباحث اصلی در جلسه ما با "چانگ" رئیس و دبیرکل اتحادیه کاراته آسیا بود. بانوان ما در مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی توانایی و شایستگی خود را به اثبات رسانده‌اند و خواستار تداوم حضور آنها در میادین رسمی شدیم که چانگ قول مساعد داد موضوع را از طریق فدراسیون جهانی پیگیری کند.

رئیس فدراسیون کاراته ادامه داد: معتقدیم که آسیا به عنوان خواستگاه اصلی کاراته باید از قدرت بالایی در جهان برخوردار باشد و ما نیز به عنوان یکی از قدرت‌های برتر قاره کهن باید در تصمیم گیری‌ها نقش اصلی را داشته باشیم. به همین دلیل از چانگ خواستیم کمک کند کرسی‌هایی که حق کاراته کشورمان است به ایران واگذار شود.

" کمیته‌های مختلف اتحادیه کاراته آسیا باید فعال شود"، احمد پناهی با اشاره به طرح این درخواست با رئیس اتحادیه کاراته آسیا، خاطر نشان کرد: علاوه بر این پیشنهاد برگزاری جام باشگاه‌های آسیا را ارائه دادیم، همچنین خواستار برگزاری کمپ تمرینی مربیان همانند آنچه فدراسیون جهانی برگزار می کند، شدیم. در شرایطی که سمینارهای آموزشی جوابگوی نیاز فنی کاراته آسیا نیست، مربیانی که این کمپ را با موفقیت پشت سر بگذارند، می توانند مربی تیم ملی باشند. ما ضمن طرح این موضوع متقاضی میزبانی اولین دوره این کمپ شدیم.

پناهی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر، افزود: برنامه خود را برای تشکیل بانک اطلاعاتی و ارائه کارت هوشمند به اعضای خانواده کاراته در ایران با مسئولان اتحادیه کاراته آسیا درمیان گذاشتیم و پیشنهاد ارائه آن را در آسیا مطرح کردیم تا احکام کمربند و سایر امور کاراته‌کاها از طریق همین کارت انجام شود که این پیشنهاد نیز مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد که طرح به صورت کامل با ریز جزئیات برای بررسی بیشتر به اتحادیه کاراته آسیا ارسال شود.

رئیس فدراسیون کاراته خاطر نشان کرد: یکی دیگر از پیشنهاداتی که در دیدار با چانگ ارائه کردیم برگزاری سمینارهای مدیریتی و فنی به صورت سالانه بود. پیش از این قبل از برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا یک سمینار فنی یا کنگره آسیا به مدت چند ساعت یا حداکثر یک روز برگزار می شد که کار خاصی در آن صورت نمی گرفت و مسائل کلی مطرح می شد.

وی از دانشگاهی کردن کاراته خبر داد و گفت: این طرح را آماده کرده‌ایم و با همکاری یکی از دانشگاه‌ها بزودی اجرا خواهد شد. ما می توانیم از کشورهای خارجی هم دانشجو جذب کنیم تا علاقمندان بتوانند به صورت علمی رشته کاراته را تحصیل کنند.

پناهی در پایان از برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم ملی از 16 فروردین ماه خبر داد و افزود: در مسابقات قهرمانی کشور که در اصفهان برگزار شد مربیان سازنده را شناسایی کردیم و از آنها بیشتر بهره خواهیم برد. باید فرقی بین مربیانی که قهرمان تحویل تیم ملی می دهند با سایر مربیان باشد. مسابقات قهرمانی آسیا در پیش است و کار را به صورت جدی از همان روز آغاز رقابت‌های انتخابی پیگیری می کنیم.