"جهاد اقتصادی"؛ جهادی برای تولید ثروت از علم و فناوری/ نخبگان وارد شوند

باید علم و فناوری را به صورت جدی در تولیدات و روابط اقتصادی مان دخالت دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، اولین وظیفه ای که محققان و دانشگاهیان در برابر "جهاداقتصادی" بر عهده دارند این است که با این نامگذاری به صورت شعاری برخورد نکنند، به گونه ای که سعدالله نصیری قیداری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر آن تاکید کرد و گفت: جهش اقتصادی راهی جز استفاده از علم و فناوری ندارد و باید علم و تکنولوژی را در مراودات اقتصادی دخالت دهیم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال 90 تحت عنوان "جهاد اقتصادی" و ارتباط آن با علم و فناوری اسلامی با بیان اینکه منظور مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید بسیار هوشمندانه است، ادامه داد: به همین منظور باید علم و فناوری را به صورت جدی در تولیدات و روابط اقتصادی مان دخالت دهیم. در واقع علم و فناوری نوعی زیرساخت برای جهش اقتصادی کشور محسوب می شود.

نصیری قیداری گفت: فکر می کنم با توجه به رشد و پیشرفتی که کشور ما در حوزه علم و فناوری داشته است و با توجه به تاکیدات مقام رهبری در این حوزه، زمینه برای چنین نامگذاری فراهم شده است. البته مسئولان کشور باید متوجه باشند که پیام مهم رهبر معظم انقلاب درباره جهاد اقتصادی را در حد یک شعار تلقی نکنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این باره امیدوارم به خصوص قوه مجریه این نامگذاری را در میدان عمل به کار گیرد و از پتانسیل های دانشگاه ها، استادان دانشگاه ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه اقتصاد و تجاری سازی ایده های علمی استفاده کند.

جهش علمی در راستای جهاد اقتصادی

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با توجه به نامگذاری سال 90 تحت عنوان " جهاد اقتصادی" توسط مقام معظم رهبری تاکید کرد: نامگذاری به موقع "جهاد اقتصادی" توسط مقام معظم رهبری شبیه یک معجزه است و مسئولان کشور باید بدون فوت وقت برای عملیاتی کردن این امر به میدان آیند.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری با توجه به آمادگی کشور برای جهش اقتصادی، امسال را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند و همه مسئولان کشور بدون فوت وقت باید برای عملیاتی کردن خواسته رهبری به میدان بیایند.

نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تناسب دو شعار " همت مضاعف کار مضاعف" و " جهاد اقتصادی" گفت: با توجه به اینکه سال گذشته با عنوان " همت مضاعف کار مضاعف" نامگذاری شد، شاهد میوه این درخت یعنی شکوفایی اقتصادی نیز بودیم؛ بنابراین، تناسبی بین این دو نامگذاری وجود دارد این دو شعار طول یکدیگر هستند و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

سلیمی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب عنوان سال 90 را جهاد اقتصادی نامگذاری کردند نه تلاش اقتصادی زیرا این دو کلمه در معنا با یکدیگر تفاوت دارند. تلاش و کوشش زیاد به معنای جهاد نیست، جهاد یک کوشش مستمر، پیگیر و خستگی ناپذیر است که جهت دارد و اگر خواهان شکوفایی اقتصادی هستیم تنها به این دلیل نیست که عده ای ثروتمند شوند، بلکه برای خدمت به انسانیت است.

به گفته سلیمی، با توجه به اینکه قرار است در کشور جهاد اقتصادی اتفاق افتد، زیرساخت های حرکت، جنبش و جهش اقتصادی در کشور فراهم است. علاوه بر آماده سازی زیرساخت ها، نیروی ماهر انسانی و توانایی علمی و فناوری ویژه ای داریم تا بتوان در راستای جهاد اقتصادی به جهش علمی در کشور نیز رسید.

نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بیانات مقام معظم رهبری در خصوص توانایی علمی و فناوری کشور نیز گفت: در عرصه علمی، پیشرفت ما قابل انکار نیست و آنچه باعث شد یک حرکت فعالانه نه منفعلانه داشته باشیم جهاد اقتصادی است تا آب پاک را به دست دشمنان ما بریزد.

توسعه اقتصادی با فناوری

نورالله حیدری دستنایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با سخنان مقام معظم رهبری در خصوص پیشرفت ایران در تولید علم گفت: اگر بخواهیم تلفیقی بین نامگذاری سال گذشته و سال جدید داشته باشیم می توان به بهره گیری از علم و دانش کشور برای توسعه جهاد اقتصادی اشاره کرد.

وی گفت: اگر یک نمودار مقایسه ای در بخشهای مختلف کشور برای سال همت مضاعف و کار مضاعف ترسیم شود، مشاهده می کنیم حوزه علم، دانش و فناوری نسبت به این شعار لبیک بیشتری گفته است. شاهد این امر هم طرحهای مختلف دانشگاهی، غیردانشگاهی، نام آوری هایی که در عرصه های مختلف پزشکی و علوم انسانی داشتیم، می تواند باشد.

حیدری با بیان اینکه وقتی این نمودار در مجامع علمی بین المللی ارائه شود دیگر کسی نمی تواند بگوید کشورمان در عرصه علم و فناوری غلو کرده است اضافه کرد: در مقایسه با کشورهای منطقه و گذشته خود به ویژه در ایام طاغوت، قدم های برجسته و بی نظیری برداشتیم.

وی اضافه کرد: اما همچنان یک فاصله نامناسب با کشورهای پیشرفته و به خصوص با آن چیزی که از جوهره انقلاب سراغ داریم، احساس می کنیم. این در حالی است که انقلاب به هیچ وجه ما را دعوت به سکوت، عقب گرد و قانع شدن به وضع موجود نمی کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش تلاش های علمی کشور در سال جدید ادامه داد: لازم است با توجه به پیشرفت علمی و فناوری کشور و سرعتی که دنیا در پیشرفت علم دارد، کوشش کنیم سرعتمان را چندین برابر کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به تلفیق بین دو شعار "همت مضاعف و کار مضاعف" و " سال جهاد اقتصادی" اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم تلفیقی بین نامگذاری سال گذشته و سال جدید داشته باشیم، می توان به بهره گیری از علم و دانش کشور برای توسعه همه جانبه جهاد اقتصادی اشاره کرد تا اقتصاد ما هم بتواند رشد قابل قبولی داشته باشد.

وی در ارتباط با مصادیق سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: توجه به کاهش نرخ بیکاری، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش پولی کشور و مقابله جدی با تحریم هایی که از سوی دشمنان تحمیل شده است ار نمونه های این جهاد به شمار می آید و باید از تمام ظرفیت علمی و فناوری کشور برای رسیدن به این اهداف استفاده کرد.

نقش نخبگان در تحقق "جهاداقتصادی"

دکتر سیدحمید جمال الدینی عضو شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به نامگذاری امسال به جهاداقتصادی تاکید کرد: توجه به علم و فناوری که موجب ثروت در کشور می شود یک نماد بارز برای جهاد اقتصادی است و این نشان دهنده وظیفه سنگین نخبگان ایرانی در جهت دهی برای تولید ثروت است.

وی افزود: نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهاداقتصادی یک تفاوت اساسی با دیدگاه های دیگر اقتصادی در بردارد، یکی اینکه راه و هدف غایی از این جهاد کمال انسانی است و دیگر اینکه این جهاد در یک نقشه راه تعریف شده و با معیارهای اسلامی و ایرانی می تواند به هدف خود برسد.

جمال الدینی اظهار داشت: تاکید بر دانش و فناوری و تولید ثروت از آن جهت که محور این دو مقوله نیروی انسانی است و با توجه به وجود ظرفیت نیروی انسانی ایرانی فرهیخته ای که در داخل و خارج از کشور حضور دارند، این امر می تواند با ایجاد این وحدت هدفمند تحقق یابد. با توجه به اینکه حوزه فناوری های نوین بر مبنای سرمایه گذاری کمتر و تولید بیشتر است این بخش می تواند به حلقه اصلی تولید ثروت در حوزه دانش و فناوری بدل شود.

عضو شورای استعداد درخشان وزارت بهداشت افزود: هدف ارزشمند تولید ثروت موضوعی است که در تمام نامگذاری های سال قبل مستتر بود و نشان می دهد که در صورت توجه به همه جوانب کشور، رشد اقتصادی هدفمندی را شاهد خواهیم بود. چرا که امروزه دیگر قدرت علم و فناوری حرف اول را در قدرت جهانی می زند.

وی اظهار داشت: دارا بودن قدرت های متعدد از جمله قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت تولید علم و فناوری، قدرت فناوری اطلاعات و ... از پایه های تاثیر گذاری در جهان هستند که توجه به پارامترهای قدرت اقتصادی و قدرت تولید علم و فناوری می تواند ضریب نفوذ قدرت ما را در جهان افزایش دهد.

جمال الدینی توجه به نوآوری و خلاقیت را یکی از موضوعات مهم که باید مورد توجه نخبگان ایرانی قرار گیرد، برشمرد و گفت: نامگذاری امسال نشان داد که نخبگان جوان ایرانی در طراحی و برنامه ریزی های خود توجه ویژه به نوآوری داشته باشند. نوآوری به این معنا که خلاقیت هایی مورد توجه قرار گیرد که در راستای حل معضلات ملی جامعه باشد تا بتواند تولید ثروت کند. هرچند که در برخی از حوزه ها همانند حوزه سلامت حل معضلات بر مبنای پیشگیری تولید ثروت آن در دراز مدت محقق می شود. کمک کنند.

نخبه علوم پزشکی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که باید در نامگذاری امسال مورد توجه قرار گیرد این است که شعار جهاد اقتصادی مجموع همه شعارها از جمله همت مضاعف و کار مضاعف ، نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف و ... است و به منظور تححق این شعار نیزمند توجه به شعارهای سالهای قبل هستیم و این شعار هدف نهایی نامگذاریهای سالهای قبل است.

تلاش مضاعف علمی زیربنای جهاد اقتصادی است

رامین رحمانی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: زیربنای جهاد اقتصادی علم است و باید در این حوزه تلاش مضاعف شود.

رحمانی با اشاره به شعار سالجاری اظهار داشت: بحث جهاد اقتصادی از نظر ما دانشگاهیان چندین نکته را در بر دارد، امروز اگر ملتی می خواهد سرافراز، مقتدر و با عزت در دنیا زندگی کند، باید بتواند در عرصه های بین المللی حضور داشته باشد که این از طریق مراودات اقتصادی است.



وی خاطرنشان کرد: زیربنای مراودات اقتصادی علم بوده است و جهاد از دیدگاه من، تلاش بسیار مضاعف است.