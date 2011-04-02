3900 عملیات پلیسی در گلستان انجام شد

به گزاش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان از تماس 19 هزار و 634 شهروند گلستانی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 از ابتدای طرح نوروزی تاکنون خبر داد.

وی گفت: از مجموع تماس های برقرار شده سه هزار و 910 مورد منجر به عملیات های پلیسی و حضور مأموران پلیس در صحنه های جرم شد.

این مقام انتظامی همچنین گفت: 13هزار و 347 نفر از شهروندان نیز در تماس با این مرکز اطلاعات و راهنمایی های خود را از پلیس دریافت کردند.

وی با تأکید بر افزایش توان عملیاتی پلیس در مقابله با جرایم افزود: حضور به موقع پلیس موجب افزایش احساس امنیت در جامعه می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان با اشاره به برقراری دو هزار و 377 تماس غیرقابل رسیدگی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 از شهروندان خواست حتی الامکان از گرفتن تماس های غیر ضروری با این مرکز جدا خودداری کنند.



