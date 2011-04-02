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۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

3900 عملیات پلیسی در گلستان انجام شد

3900 عملیات پلیسی در گلستان انجام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی گلستان گفت: از ابتدای طرح نوروزی تاکنون سه هزار و 910 عملیات پلیسی توسط مأموران انتظامی استان انجام شد.

به گزاش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان از تماس 19 هزار و 634 شهروند گلستانی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 از ابتدای طرح نوروزی تاکنون خبر داد.

وی گفت: از مجموع تماس های برقرار شده سه هزار و 910 مورد منجر به عملیات های پلیسی و حضور مأموران پلیس در صحنه های جرم شد.

این مقام انتظامی همچنین گفت: 13هزار و 347 نفر از شهروندان نیز در تماس با این مرکز اطلاعات و راهنمایی های خود را از پلیس دریافت کردند.

وی با تأکید بر افزایش توان عملیاتی پلیس در مقابله با جرایم افزود: حضور به موقع پلیس موجب افزایش احساس امنیت در جامعه می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان با اشاره به برقراری دو هزار و 377 تماس غیرقابل رسیدگی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 از شهروندان خواست حتی الامکان از گرفتن تماس های غیر ضروری با این مرکز جدا خودداری کنند.
 
 

کد مطلب 1279818

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