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۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

مشکلات تیم پایتخت والیبال ایران رفع شود

مشکلات تیم پایتخت والیبال ایران رفع شود

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد بر لزوم رفع مشکلات تیم والیبال بازرگانی جواهری این شهرستان که به پایتخت والیبال ایران معروف است، تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حیدرعلی احمدی عصر جمعه در نشست با اعضای هیئت والیبال گنبدکاووس گفت: شهر گنبدکاووس از دیرباز به عنوان پایتخت والیبال ایران مطرح است.

وی اظهار داشت: همیشه بازیهای این تیم حساسیتهای خاص خود را برای جوانان منطقه داشته است به همین دلیل مسئولان در تلاشند مسائل این تیم حل شود.

در این جلسه هیئت والیبال و مسئولان تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبدکاووس به بیان خواسته‌ها و مسائل خود پرداختند.

اعضای هیئت والیبال گنبد با اشاره به فراز و فرودهای این تیم بر لزوم توجه ویژه به والیبال گنبدکاووس تاکید کردند.

آنان خواستار پیگیری فرماندارشهرستان گنبد کاووس و نماینده مجلس شورای اسلامی در زمینه رفع مسائل این تیم شدند.

تیم والیبال بازرگانی گنبد کاووس در لیگ برتر شرکت دارد.
کد مطلب 1279826

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