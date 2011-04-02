مشکلات تیم پایتخت والیبال ایران رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حیدرعلی احمدی عصر جمعه در نشست با اعضای هیئت والیبال گنبدکاووس گفت: شهر گنبدکاووس از دیرباز به عنوان پایتخت والیبال ایران مطرح است.

وی اظهار داشت: همیشه بازیهای این تیم حساسیتهای خاص خود را برای جوانان منطقه داشته است به همین دلیل مسئولان در تلاشند مسائل این تیم حل شود.

در این جلسه هیئت والیبال و مسئولان تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبدکاووس به بیان خواسته‌ها و مسائل خود پرداختند.

اعضای هیئت والیبال گنبد با اشاره به فراز و فرودهای این تیم بر لزوم توجه ویژه به والیبال گنبدکاووس تاکید کردند.

آنان خواستار پیگیری فرماندارشهرستان گنبد کاووس و نماینده مجلس شورای اسلامی در زمینه رفع مسائل این تیم شدند.

تیم والیبال بازرگانی گنبد کاووس در لیگ برتر شرکت دارد.