جهاد اقتصادی جهش صنعتی را بدنبال دارد

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: صنعت یکی از بخش های مهم توسعه اقتصادی یک کشور است و با تدبیر مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 90 به سال جهاد اقتصادی و همچنین نگاه ویژه دولت به این بخش، شاهد شکوفایی بیش از پیش صنعت در سال جدید خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: پیشرفت و توسعه صنعت استان بیش از سایر حوزه‌ها به کار جهاد گونه نیازمند است و این امر جز در سایه همبستگی و تلاش اهالی صنعت استان میسر نخواهد شد به همین دلیل مسئولیت ما این است که با کار مضاعف و گسترده و تلاش صادقانه در جهت خدمت به مردم گام برداریم.



طاهری تکمیل و توسعه زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی، ایجاد شهرک های تخصصی، رفع نیازهای صنعتگران، بهینه سازی تولید، کیفی سازی واحد های تولیدی و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی را از جمله مهمترین اهداف شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان در سال 90 برشمرد و افزود: ایجاد فضای انگیزه، نوآوری و نشاط توام با رفاه و آرامش در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در رشد و رونق واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در این شهرک ها نقش به سزایی ایفا خواهد کرد.



وی تاکید کرد: خوشبختانه در طول سال گذشته شاخص عملکردی این شرکت در بخش های مختلف رشد قابل ملاحظه ای نشان می دهد به طوری که به عنوان مثال در بخش گازرسانی آمار رشد 400 درصدی را نسبت به مجموع سنوات پیش از آن را شاهد بودیم.



طاهری در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون 35 شهرک و 36 ناحیه صنعتی در استان خوزستان وجود دارد یادآور شد: در زمینه ارائه خدمات به متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان آمادگی لازم وجود دارد.