به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، فعالیت علمی و آموزشی طلاب برادر و خواهر در سال 90 از روز یکشنبه چهاردهم فروردین ماه آغاز می‌شود.

با پایان یافتن تعطیلات نوروزی، 14 فروردین ماه، روز نخست درسی طلاب حوزه علمیه استان خوزستان اعلام شده است. مدرسه علمیه بقیه الله (عج) اهواز، ویژه درس خارج فقه و اصول نیز از هشت فروردین، با تدریس آیت الله موسوی جزایری، فعالیت علمی و پژوهشی خود را از سر گرفت.



مدرسه بقیه الله (عج) اهواز، اولین مدرسه درس خارج در کشور است که در سال 1385 از سوی آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در خوستان تاسیس شد و از این رهگذر گامی جدید در راستای تحول در حوزه علمیه برداشته شد.



دروس خارج فقه و اصول این مدرسه علمیه روزهای شنبه تا چهارشنبه در نوبت صبح برگزار می‌شود و از طریق موسسه صدای بهار بر روی اینترنت پخش می شود.

