ژاپن و فرانسه خواستار بهبود استانداردهای ایمنی هسته ای شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، روسای جمهور دو کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در توکیو، تعهد خود را به تلاش برای بهبود استانداردهای بین المللی هسته ای به عنوان تلاشی برای مقابله با فاجعه نیروگاه اتمی ناشی از زلزله اخیر اعلام کردند.

نیکولا سارکوزی که ریاست گروه کشورهای هشت و 20 را برعهده دارد گفت نشست های تخصصی در سال جاری تشکیل و از تجربه های ژاپن در این خصوص استفاده خواهد شد.

وی خواستار ایجاد استانداردها و قوانین بین المللی ایمنی سختگیرانه ای شد و تاکید کرد: استفاده از انرژی هسته ای انتخابی است که انجام شده و تغییر نخواهد کرد.

فرانسه که دومین تولید کننده انرژی هسته ای جهان پس از ایالات متحده است، کارشناسان خود را برای کمک به کنترل بحران در نیروگاه اتمی ژاپن به این کشور اعزام کرده است.

رئیس جمهور فرانسه پس از شرکت در مراسم افتتاحیه نشست کشورهای جی بیست در چین به ژاپن سفر کرده است.