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۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

سفر وزیر امور خارجه فیلیپین به مالزی

سفر وزیر امور خارجه فیلیپین به مالزی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر امور خارجه فیلیپین برای انجام دیداری دو روزه از مالزی وارد کوالالامپور شد و مورد استقبال همتای مالزیایی خود قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "آلبرت دروزاریو" در پوتراجایا پایتخت اداری مالزی با "عنیفه امان" وزیر امور خارجه این کشور در خصوص تعمیق روابط نزدیک و دوستانه دو کشور دیدار و گفتگو کرد.

بنا بر بیانیه وزارت امور خارجه مالزی، مالزی و فیلیپین در سالهای گذشته منافع اقتصادی بسیاری از گسترش روابط تجاری فی مابین داشته اند به طوری که حجم تجارت بین دو کشور از 3.38 میلیارد دلار در سال 2009 به 6.62 میلیارد دلار در سال 2010 افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، فیلیپین در روزهای 14 و 15 ماه آوریل مطابق با 25 و 26 فروردین میزبان هفتمین کمیسیون مشترک دو کشور در خصوص تجارت دو جانبه خواهد بود.

کد مطلب 1279844

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