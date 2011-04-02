سفر وزیر امور خارجه فیلیپین به مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "آلبرت دروزاریو" در پوتراجایا پایتخت اداری مالزی با "عنیفه امان" وزیر امور خارجه این کشور در خصوص تعمیق روابط نزدیک و دوستانه دو کشور دیدار و گفتگو کرد.

بنا بر بیانیه وزارت امور خارجه مالزی، مالزی و فیلیپین در سالهای گذشته منافع اقتصادی بسیاری از گسترش روابط تجاری فی مابین داشته اند به طوری که حجم تجارت بین دو کشور از 3.38 میلیارد دلار در سال 2009 به 6.62 میلیارد دلار در سال 2010 افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، فیلیپین در روزهای 14 و 15 ماه آوریل مطابق با 25 و 26 فروردین میزبان هفتمین کمیسیون مشترک دو کشور در خصوص تجارت دو جانبه خواهد بود.