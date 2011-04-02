نشست کشورهای جی 20 در چین پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، در این نشست نمایندگان کشورهای پیشرو در اقتصاد جهان اصلاح سیستم جاری بین المللی پولی و مسایل مرتبط با آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

معاون نخست وزیر چین در این نشست گفت: بهبود و اقتباس از سیستم پولی بین المللی یک روند طولانی و پیچیده است.

"وانگ کیشان" با بیان اینکه بهبود سیستم پولی بین المللی نیاز طبیعی جهانی شدن است، افزود: جامعه بین المللی باید برای ایجاد یک سیستم پولی با ثبات بیشتر علمی تلاش کند.

رئیس جمهور فرانسه نیز در سخنرانی خود در این نشست گفت: فرانسه علاقمند است اصلاح سیستم پولی بین المللی را به عنوان یک اولویت برای اجلاس سران جی بیست در سال جاری تعیین کند.

"نیکلا سارکوزی" با بیان اینکه سیستم پولی بین المللی به تدریج باید منعکس کننده تکامل روند اصلی اقتصاد جهانی باشد، افزود: جهان امروز جهان چند قطبی است و رشد قابل توجه چین در اقتصاد جهانی دلیل برگزاری این نشست در این کشور است.

نشست نمایندگان کشورهای جی بیست در نانجینگ به عنوان نشست مقدماتی نشست وزرای مالی و روسای بانکهای مرکزی این کشورها در اواسط ماه آوریل در آمریکا و نشست سران جی 20 در فرانسه برگزار شد.