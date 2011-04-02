مراسم فرهنگی هنری جمهوری اسلامی ایران در پارلمان نیوزیلند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از ولینگتون، در این برنامه با شکوه پس از اجرای موسیقی سنتی توسط گروه "دل آوا"سید مجید تفرشی خامنه سفیر کشورمان لوح پارچه ای نقاشی شده مزین به صنایع دستی، خط نستعلیق و همچنین پرچم کشورمان را که توسط هنرمند و نقاش با ایرانی هدیه یوسفی تهیه شده بود را در سنگ بنای مخصوص انجمن های دوستی ملل جهان نصب کرد.

بر اساس این گزارش، این اقدام به عنوان نماد یادبود انجمن دوستی تازه تاسیس ایران و نیوزیلند صورت گرفت.

در این مراسم با شکوه تمامی شرکت کنندگان اعم از نمایندگان مجلس، مسئولین و کارکنان ساختمان مرکزی، اعضای انجمن دوستی ایران و نیوزیلند (نیفا)، ایرانیان مدعو و سایر نیوزیلندیهای علاقمند به ایران تحت تاثیر برنامه گروه موسیقی ایرانی قرار گرفتند.

سفیر کشورمان طی سخنانی ضمن تشکر از مقامات و مدیران بخش های مختلف پارلمان نیوزیلند در برپایی این مراسم، اعضای گروه موسیقی، یوسفی نقاش کشورمان و همچنین تمامی شرکت کنندگان ابراز امیدواری کرد که این دوستی و احترام بین دو ملت و دولت ایران و نیوزیلند روز به روز تقویت شده و روند رو به رشد و تعالی داشته باشد.

در پایان برنامه رسماً اعلام شد که علاوه بر اهدای یک تابلو، 20 درصد از محل فروش سایر تابلوهای نقاشی فروخته شده هدیه یوسفی که برای قربانیان زلزله کرایست چرچ در نظر گرفته شده بود به حساب مربوطه واریز شد که این اقدام نیز مورد تشویق و تحسین حضار قرار گرفت.