13 فروردین باید روز پاکسازی طبیعت از زباله شود

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، در بند سوم از بیانیه اجلاس زمین در ژوهانسبورگ آمده که "ما باید به کودکانِ جهان، که آینده در اختیار آنهاست، اطمینان دهیم که با کارهای خود، دنیایی پیراسته از خواری و تحقیر ِناشی از تخریب محیط زیست و الگوهای توسعه ناپایدار، برایشان به ارث می گذاریم."

مردم ایران می توانند ادعا کنند که از پیشینه ای همسنگ این بیانیه، در احترام و همراهی و تعامل با طبیعت برخوردارند که آیین نوروز و آشتی با طبیعت در سیزدهمین روز از فروردین، که از تاریخی چند هزارساله برخوردار است، گواه محکم این مدعاست.

متأسفانه با وجود چنین پیشینه غرورآفرینی در حفاظت از موهبت های طبیعی، چند سالی است که به بهانه روز طبعیت برخی از ایرا نیان، بیشترین قهر و هماوردی خود را با زمین به نمایش می گذارند و تا آنجا که در توان دارند، چهره طبیعت را با زباله‏های تر و خشک خود زشت می کنند.

این در حالی است که ایرانیان در واپسین روز نوروز، باید به ستایش طبیعت تازه از خواب بیدار شده، بپردازند و احترام خود را به این موهبت ناب هستی به نمایش بگذارند.

به طور حتم، نباید به جای کاستن از دردهای طبیعت و پاکسازی چشم‏اندازهای زیبای آن، زخم های تازه ای به آن زد و این پیکر دردمند را با پلشتی‏های بیشتر آزار داد.

ظرفیت زمین برای محافظت از ناهنجاری زباله ها تمام شدنی است



شهردار ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، با تأیید این موضوع گفت: مردم نباید از یاد ببرند که این همه مواد سمی و زباله های پلاستیکی و فلزی که در طبیعت به جا می گذارند، روزی تحمل و ظرفیت زمین را به سر خواهد آورد.

رضا کارخانه افزود: تا دو - سه دهه پیش، شمار کسانی که می پنداشتند طبیعت این توان را دارد تا از خود محافظت و خود را بازسازی کند و می توان فعالیت اقتصادی و توسعه حاصل از آن را جدا از محیط زیست طبیعی مورد بررسی قرار داد، در اکثریت قرار داشتند.

وی ادامه داد: امروزه وضعیت به گونه ای دیگر در آمده و دنیا شاهد رشد شتابان باورهایی است که پندارهای نسل گذشته را به درستی، به چالش کشانده است؛ باورهایی از این دست که "اگر می خواهیم عملکرد اقتصادی جامعه به پایداری برسد، باید ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های بازرگانی بیشتر رعایت شود".

این کارشناس مدیریت امور شهری افزود: اینک بهره برداری از مواد اولیه و به دنبال آن تجمع و رهاشدن این مواد در محیط زیست، به اندازه ای رسیده که از حد ظرفیت تحمل بوم شناختی فراتر رفته است؛ بنابراین، برای کاستن از شتاب مصرف مواد اولیه، باید مصرف جهانی آن، به بهانه توسعه اقتصادی، قانونمند و مهار شود.

وی تأکید کرد: اگر قرار است مواد اولیه دچار تخریب و نابودی نشوند، باید به آنها فرصت بازفرآوری و زیست پالایی دوباره داد.

اگر چه ممکن است طبیعت، توان باز پالایش خود را داشته باشد اما ضرورت ها و مصلحت های جهانی ایجاب می کند که در برنامه ریزی زیست محیطی برای دستیابی به زیست پایدار، به شکلی بایسته، محدودیت های طبیعی سرزمین در احیای خود، در نظر گرفته شود و تدبیرهایی کارساز برای اندازه گیری فشارهای وارد بر محیط های طبیعی اندیشیده شود.

گزافه نخواهد بود اگر ادعا شود که درجه پایداری تمدن انسانی، متناسب با اهمیتی خواهد بود که در فرهنگ جهانی، به پاسداری از کمیت و کیفیت اندوخته‏های طبیعی و توجه عملی به محیط زیست وجود دارد.

اهمیت چنین دریافتهای هشدار دهنده ای، هنگامی بیشتر آشکار می شود که بدانیم هزینه لازم برای تخریب ۱۰۰ هکتار سرزمین آباد، بیشتر اوقات، کمتر از هزینه آباد کردنِ دوباره یک هکتار زمین متروک است.

پاکسازی طبیعت از زباله ها باید فرهنگسازی شود



شهردار ورامین با اشاره به اینکه پاکسازی طبیعت از زباله ها باید فرهنگسازی شود، اظهار داشت: فرصت بهره مندی از نوروز و "13 به در" و گلگشت در طبیعتی بکر و زیبا را باید به کودکان داد و در عمل، به آنها آموخت که باید حرمت طبیعت و تمام گیاهان و جانوران آن را حفظ کرد.

وی افزود: تمام مردم و مسئولان شهری باید در زمینه سازی فرهنگ انباشت زباله در مکانهای تعبیه شده، از خودشان شروع کنند تا در آینده، تغییرات نامطلوب زیست محیطی در طبیعت روی ندهد.

به طور حتم، هزینه جبران اشتباهات زیست محیطی چنان سنگین شده و می شود که اگر مردم و مسئولان، دیر به فکر چاره جویی بیفتند، دیگر سرمایه ای برای جبرانِ آنچه از دست رفته، وجود نخواهد داشت.

امید است با درک ارزشهای واقعی موهبت های طبیعت، گامهای استواری به سوی "زیست پایدار" برداشته شود؛ آموزه مقدسی که بی گمان، بستگی کامل به ظرفیت سازی فرهنگی در جامعه و به ویژه، میزان آشنایی کودکان امروز (مدیران فردا) با ارزشهای طبیعی میهن طبیعت محورمان دارد.