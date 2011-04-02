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۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

یک نظرسنجی نشان داد:

نگرانی 71 درصد از انگلیسی ها درباره تبدیل لیبی به عراقی دیگر

نگرانی 71 درصد از انگلیسی ها درباره تبدیل لیبی به عراقی دیگر

بر اساس یک نظرسنجی 71 درصد انگلیسی ها بر این باورند که اقدام نظامی در لیبی می تواند بریتانیا را وارد جنگی دیگر همچون عراق کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جدیدترین نظرسنجی موسسه "کامرس" برای روزنامه ایندیپندنت، از هر 10 انگلیسی 7 نفر نگرانند که مشارکت این کشور در عملیات نظامی غرب در لیبی باعث می شود که این کشور به عراقی دیگر تبدیل شود.

بر اساس این نظرسنجی اگرچه "دیوید کامرون" نخست وزیر بریتانیا بر این موضوع پافشاری کرده است که لیبی به عراقی دیگر تبدیل نمی شود 71 درصد انگلیسی ها بر این باورند که اقدام نظامی در لیبی می تواند بریتانیا را وارد جنگی دیگر همچون عراق کند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد 47 درصد از پرسش شوندگان انگلیسی بر این باورند که این کشور در لیبی مرتکب اشتباه شده است، این درحالی است که 43 درصد تصمیم بریتانیا را برای مشارکت در عملیات نظامی در این کشور درست خواندند.

موسسه کامرس این نظرسنجی را روزهای 25 تا 27 مارس به صورت تلفنی از هزار انگلیسی انجام داد.

این نظرسنجی در حالی انجام شد که وزرای خارجه بیش از 40 کشور روز سه شنبه با گردهم آیی درلندن درباره اوضاع لیبی و آینده این کشور گفتگو کردند و به بررسی این مسئله پرداختند که چگونه می توان به درگیریها میان مزدوران معمر قذافی و انقلابیون پایان داد و آینده سیاسی این کشور پس از سقوط معمر قذافی چگونه خواهد بود.
 
 

کد مطلب 1279861

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