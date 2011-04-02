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۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

پس از اعلام آمادگی انقلابیون/

قذافی آتش بس را رد کرد/ سخنگوی رژیم قذافی: هرگز شهرها را ترک نمی‌کنیم

قذافی آتش بس را رد کرد/ سخنگوی رژیم قذافی: هرگز شهرها را ترک نمی‌کنیم

پس از اعلام آمادگی انقلابیون لیبی برای آتش بس با رژیم قذافی، سخنگوی این رژیم با تاکید بر اینکه از شهرهای تحت سیطره خود خارج نمی شوند گفت: با شرایطی که انقلابیون ارائه داده اند آتش بسی در کار نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "موسی ابراهیم" سخنگوی رژیم قذافی با رد شرایط آتش بس انقلابیون لیبی که روز گذشته در یک کنفرانس خبری در بنغازی اعلام شده بود، تاکید کرد: شورشیها هرگز در پی صلح نیستند و آنان پیشنهادی در زمینه صلح نداده اند.

وی با اشاره به شرایط مطرح شده از سوی انقلابیون در زمینه آتش بس افزود: شرایطی که آنان مطرح کرده اند کاملا غیر ممکن است. ما هرگز شهرها را ترک نمی کنیم. اینجا ما دولت هستیم نه آنان که بخواهند برای ما شرایط تعیین کنند.

سخنگوی رژیم قذافی در ادامه افزود: البته ما همچنان برای گفتگو و صلح آماده ایم و به شرایط اعلام شده توسط سازمان ملل در زمینه آتش بس پایبند هستیم.

خاطر نشان می شود "مصطفی عبدالجلیل" رئیس دولت موقت لیبی روز گذشته در بنغازی طی کنفرانس خبری مشترک با "عبد الاله الخطیب" فرستاده ویژه سازمان ملل شروط انقلابیون را برای آتش بس با نظامیان دیکتاتور این کشور اعلام کرد.

بر این اساس پیش از اجرای هر گونه آتش بسی در لیبی باید نظامیان قذافی شهرهای غربی این کشور را تخلیه کرده و آزادی و امنیت شهروندان پس از برقراری آتش بس را تضمین کنند.
کد مطلب 1279886

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