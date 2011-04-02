به گزارش خبرگزاری مهر، غلام عباس عبدی نژاد با اشاره به پارک‌های جنگلی استان تهران گفت: این اداره کل آماه پذیرایی از همشهریان در روز طبیعت است.

عبدی نژاد به همشهریان توصیه کرد: برای پخت و پز به هنگام حضور در پارک‌ها و مراتع از مکان‌های مشخص شده استفاده و همچنین از قطع درختان، شاخه‌ها و بوته کشی نیز اجتناب کنند.

وی همچنین از هموطنان خواست به هنگام حضور در پارک‌های جنگلی از محل‌ها و سکوهای مشخص شده برای سکونت استفاده کنند.

عبدی نژاد با بیان اینکه مأموران این اداره کل در مبادی ورودی پارک‌ها حضور دارند و آماده اطلاع رسانی به همشهریان هستند، افزود: در این روز کیسه‌های زباله در اختیار هموطنان قرار داده می شود و از هموطنان می‌خواهیم از ریختن زباله در محیط زیست خودداری کنند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود: هموطنان در صورت بروز مشکل و وقوع حریق با شماره تلفن 09696 تماس بگیرند.