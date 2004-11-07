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۱۷ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۵۹

نخستين جشنواره خلاقيت ، نو آوري و كارآفريني برگزار مي شود

نخستين جشنواره خلاقيت ، نو آوري و كارآفريني با مشاركت دفتر امور فرهنگي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاه جامع علمي كاربردي در 28 آبان ماه سال جاري در محل سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار مي شود.

به گزارش گروه دانشگاهي مهر ، هدف از برگزاري اين جشنواره ترويج فرهنگ كارآفريني در بين دانشجويان سراسر كشور و بهره گيري از خلاقيت و دانش روز براي گسترش كار آفريني  در سازمانهاي اجرايي است.

در كنار ايجاد كارگاههاي آموزشي ميزگردهاي  تخصصي ، نمايشگاه دستاوردهاي مبتكران ، در اين جشنواره دانشجويان مي توانند در بخش مسابقه خلاقيت به مراجعه به منابع  ارايه شده در زمينه صنعت خودرو ، تجارت الكترونيك و رفاه دانشجويان نظرات خود را جهت راه گشايي مشكلات سازماني ارايه دهند . علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت Kar - atarinan.com مراجعه نمايند.

کد مطلب 127992

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