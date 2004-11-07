نخستين جشنواره خلاقيت ، نو آوري و كارآفريني برگزار مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي مهر ، هدف از برگزاري اين جشنواره ترويج فرهنگ كارآفريني در بين دانشجويان سراسر كشور و بهره گيري از خلاقيت و دانش روز براي گسترش كار آفريني در سازمانهاي اجرايي است.

در كنار ايجاد كارگاههاي آموزشي ميزگردهاي تخصصي ، نمايشگاه دستاوردهاي مبتكران ، در اين جشنواره دانشجويان مي توانند در بخش مسابقه خلاقيت به مراجعه به منابع ارايه شده در زمينه صنعت خودرو ، تجارت الكترونيك و رفاه دانشجويان نظرات خود را جهت راه گشايي مشكلات سازماني ارايه دهند . علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت Kar - atarinan.com مراجعه نمايند.