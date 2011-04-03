خیز اقتصادی با تلاش همگانی/ مشارکت عمومی برای سازندگی

محمد عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اساس تشکیل پایه های جریان تعاون خود مردم هستند به نحوی که وظایف آن در بخش های صنعتی، کشاورزی، علمی و سایر بخش ها گسترده است، گفت: وقتی این مولفه ها در کنار هم قرار می گیرند می توانیم بگوییم با این روش و شیوه اقتصادی می توانیم راه تعالی را طی کنیم.

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه ما باید به سمت همگانی شدن حرکتهای اقتصادی و مشارکت عمومی برای سازندگی کشور پیش برویم، اظهار داشت: در سیاست های اصل 44 قانون اساسی ظرفیت های جدیدی مانند تعاونی های سهامی عام و تعاونی های مسکن مهر از سوی دولت ایجاد شد.

عباسی با اشاره به اینکه دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است، به برنامه های بخش تعاون در این خصوص اشاره کرد و افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شیوه اقتصادی کشور با استفاده از همه اندیشه های فکری و آموزه های دینی به سمت رشد توام با عدالت حرکت کرده است.

وی خاطر نشان کرد: از طریق تعاون بین مردم بستری فراهم می شود تا قابلیت ها در کنار هم قرار گیرند و در عین حال فرصت ها به نحوی توزیع شوند که در عین ایجاد رشد از تکاثر ثروت در بخش های خاصی جلوگیری شود.

وزیر تعاون بیان داشت: اینکه بعد از انقلاب به چه میزان توانسته ایم در این بخش حرکت کنیم در دوره های مختلف قابل بررسی و تحلیل است اما در مجموع طی چند سال اخیر که کارنامه آن قابل ارائه است می توان گفت که از زمانی که شیوه تعاون در ایران آغاز شد تاکنون اگر 160هزار تعاونی داشته باشیم 75هزار آن مربوط به چند سال اخیر است.